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James Webb Uzay Teleskobu bu defa Neptün'e odaklandı! İlk kez bu kadar net görüntülendi

21.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu, heyecan verici görüntüleri ulaştırmaya devam ediyor. 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu sayesinde Neptün'ün halkaları ilk kez bu kadar net göründü. Neptün ve gezegenin halkalarıyla birlikte uyduları da görüntülendi.

James Webb Uzay Teleskobu bu defa Neptün'e odaklandı! İlk kez bu kadar net görüntülendi

NASA, ESA ve CSA’nın ortaklığıyla geliştirilen ve geçtiğimiz aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğrafların sayısı artıyor. Bu sefer JWST, Neptün'e odaklandı.

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BUZLU DEVİN YENİ YÜZÜ İLK DEFA ORTAYA ÇIKTI

James Webb Teleskobu, Güneş Sistemi'ndeki son gezegen olan Neptün'ün 30 yılı aşkın bir süredir çekilmiş en net fotoğraflarını yayınladı. Teleskop, Dünya'dan 4,3 milyar kilometre uzakta, Güneş Sistemi'nin kenarındaki buzlu devin yeni bir yüzünü gösterdi.

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Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan bültene göre; James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Güneş’e en uzak gezegen Neptün’ü objektifine aldı.

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Neptün'ün halkaları, bugüne kadar görülmemiş detaylarıyla gözler önüne serildi.

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En üstte parlak bir şekilde görülen cisim; Neptün’ün en sıra dışı uydusu, tamamen donmuş nitrojenle kaplı olan Triton. Bu uydu, Güneş’ten gelen ışığın %70’ini yansıttığından bu kadar parlak gözüküyordu.

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"NEPTÜN NEDEN MAVİ DEĞİL?"

Avrupa Uzay Ajansı, gezegenin neden mavi gözükmediğini ise, “Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam), 0,6 ila 5 mikron arası yakın kızılötesi aralığındaki nesneleri yakalar, bu nedenle Neptün, Webb'e mavi görünmez.” sözleriyle açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Neptün James Webb Uzay Teleskobu
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