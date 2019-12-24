Janoska Ensemble İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan Janoska Ensemble, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.

Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan grup, "Şefin Tavsiyesi: Strauss'tan Beatles'a

Janoska Stili Bir Menü" başlıklı konserde kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan özgün bir repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Keman'da Ondrej Janoska ile Roman Janoska'nın, piyanoda ise Frantisek Janoska'nın yer aldığı üç kardeşe kontrbas da enişteleri Julius Darvas eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde topluluk, aralarında "Yara" opereti uvertürü, "Hello Prince !", "Yesterday", "Paganinoska" ve "Leo'nun Dansı" olmak üzere birçok parça seslendirdi.

Konserde 6 kuşaktır müzisyen olduklarını dile getiren grup, ayrıca Janoska Ensemble, Ludwig van Beethoven ve Cole Porter temaları üzerine hazırladıkları "Cole Over Beethoven" adlı eseri de dinleyicilerle buluşturdu.