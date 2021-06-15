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Japon aileler günümüzde neden daha az çocuk sahibi olmayı tercih ediyor?

15.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her yerinde toplumsal normlar çerçevesinde aile kurmak hayatının dinamikleri içinde önemli bir yere sahiptir. Geleneksel dokularını kültürel kurallarla harmanlamayı başaran Japonya’da aile temel taşlardan biridir. Ancak günümüzde Japon aileler daha az sayıda çocuk sahibi olmaya karar verdi.

Japon aileler günümüzde neden daha az çocuk sahibi olmayı tercih ediyor?

Yapılan araştırmalarla Japonya’da doğum oranlarının giderek düşmeye başladığı ortaya konuldu. Özellikle yeni evli çiftler, iş hayatını ebeveynlikle birlikte yürütemediği için çocuk sahibi olma fikrinden vazgeçiyorlar. Durum bununla da sınırlı değil. İşte Japonya’da ailelerin daha az çocuk sahibi olmasının nedenleri...

ERKEKLERİN İYİ VE İSTİKRARLI İŞ BULMA ZORUNLULUĞU

Japonya’da erkekler genellikle evin geçimini sağlayan kişi olarak görülüyor. Genç erkekler, Japon kültürüne göre mezun olduktan hemen sonra kalıcı bir iş bulmaları gerektiği için üzerinde baskı hissederler. Bu durumu yerine getiremeyenler ise toplumsal açıdan başarısız görülüyorlar. Özellikle erkeklerin düzenli bir işi olmaması ebeveynlik kararını doğrudan etkiliyor.

UZUN İŞ SAATLERİ

Japonlar işlerine oldukça bağlı kişilerdir. Uzun çalışma saatlerine alışkın oldukları için sabah erkenden evden çıkarlar ve ancak gece yarısı geri dönebilirler. Bu da aslında aile yaşantıları üzerinde direkt olarak belirleyicidir.

KADINLARIN KARİYER ÖNCELİĞİ

Japonya’da ataerkil bir toplum düzeni etkiliydi. Eskiden erkekler evin geçimini sağlamak için işe giderken kadınlar ev işleri ve çocukların bakımıyla ilgileniyordu. Modern dünya dinamiklerinin etkili olmasıyla beraber aslında bu durum değişti. Japonya’da kadınlar kariyerlerine daha fazla önem vererek bebek kararlarını ikinci plana atmaya başladı.

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