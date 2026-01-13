Mynet Trend

Japon astronot Kimiya Yui, uzaydan kuzey ışıklarını görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde görülen görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi. Yui uzaydan kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadelerini kullandı.
Kuzey ışıkları, güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

