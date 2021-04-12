Japon bilim insanları açıkladı! Kan grubunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Ketsueki-Gata, Japonya’da ortaya çıkan ve kan grubunu temel alan bir kişilik teorisidir. Bu teori kişilerin ne tür bir iş bulacağı, kaç çocuk sahibi olacağı hatta nasıl bir insanla evleneceğini dahi ortaya koyar. İşte Ketsueki-Gata’ya göre kan grubu ile karakter arasındaki o bağ…

0 KAN GRUBU

Bu kan grubuna sahip olan kişiler genellikle kendisinden emin, kararlı ve dayanıklıdır. Olaylara iyi tarafından bakma eğilimi gösterirler. Özellikle yakın çevresi tarafından sık sık fikirlerine başvurulan bu kişiler güven verir. İnsanlarla iyi geçinmelerine rağmen yalnız olmayı tercih ederler. Diğer insanlardan ziyade kendilerine odaklanırlar. Bütün bunların yanında tam bir işkolik olduklarını da belirtmek gerekir.

A KAN GRUBU

A kan grubuna sahip kişiler, genellikle içe dönük, mantıklı, çekingen ve dürüsttür. Mükemmelliyetçi bir yapıya sahip oldukları için işler istedikleri gibi gitmediğinde strese girerler. Diğer insanlara göre daha hassas ve kırılgan bir yapıdadır. Yüksek kortizol seviyeleri nedeniyle stresle etkili bir şekilde baş edemezler. Kendilerini rahatlatmak için yoga ya da resim gibi rahatlatıcı aktivitelere yönelmeleri önerilir. Bir şeyi yapmadan önce iki kez düşünürler, bu da onları güvenilir kılar. İnsanlara nazik olmaya özen gösterirler. Duygularını göstermemeyi tercih etseler de güvendikleri insanlara içlerini rahatça açarlar.