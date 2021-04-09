Kişilik testi! Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Gerçek benlik aslında toplumsal normlar ve genel ahlak kuralları içerisinde bilinçaltında gizlenmiştir. Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kişilik testi sizlere yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde ilk olarak neyin dikkatinizi çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Öncelikle bu teste hiçbir doğru ya da yanlış cevabın olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama kişiden kişye farklılık gösterir. Aynı görsele bakan iki kişi birbirlerinden farklı alanları fark edebilir. Bu noktada görselde ilk neyi gördüğünüz önem taşır.

Hizmetçi: Zor sorulara cevap bulmak için yaratılmışsınız. İçinden çıkılmaz durumlar sizin için basit bir oyundur. İşte bu yüzden arkadaşlarınız ne zaman kendisini kötü hissetse iyi ve yararlı tavsiyeler isterlerse size gelirler.

Bıyıklı yaşlı adam: Her zaman büyük resmi görüyorsunuz. Bu da aslında sizin yaratıcı bir insan olduğunuzu gösteriyor. Ancak büyük resme odaklanırken kimi zaman önemli detayları kaçırabiliyorsunuz.