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Kişilik testi! Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Seray Üstün Seray Üstün
09.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların en büyük ilgi alanlarından biri aslında fark etmeseler de kendilerini anlamlandırabilmektir. Bilim insanları hayatı anlamlandırma üzerine çalışmalar yaparken kişilerin “Ben kimim, diğerleri kim olduğumu düşünüyor ve kim olmak istiyorum” sorularına yoğunlaştıklarını gösterdi. Kişilik testleri, bu ciddi temel soruların cevaplarını eğlenceli bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor.

Kişilik testi! Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Gerçek benlik aslında toplumsal normlar ve genel ahlak kuralları içerisinde bilinçaltında gizlenmiştir. Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kişilik testi sizlere yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde ilk olarak neyin dikkatinizi çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Öncelikle bu teste hiçbir doğru ya da yanlış cevabın olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama kişiden kişye farklılık gösterir. Aynı görsele bakan iki kişi birbirlerinden farklı alanları fark edebilir. Bu noktada görselde ilk neyi gördüğünüz önem taşır.

Hizmetçi: Zor sorulara cevap bulmak için yaratılmışsınız. İçinden çıkılmaz durumlar sizin için basit bir oyundur. İşte bu yüzden arkadaşlarınız ne zaman kendisini kötü hissetse iyi ve yararlı tavsiyeler isterlerse size gelirler.

Bıyıklı yaşlı adam: Her zaman büyük resmi görüyorsunuz. Bu da aslında sizin yaratıcı bir insan olduğunuzu gösteriyor. Ancak büyük resme odaklanırken kimi zaman önemli detayları kaçırabiliyorsunuz.

Yatakta yatan yaşlı adam: Hayatınızın çoğu alanında endişelerinizin esiri oluyorsunuz. Sorunu çözemeyeceğinizi bildiğiniz halde düşünerek enerjinizi tüketiyorsunuz.

Dans eden çift: Romantik bir ruha sahipsiniz. Aşk, hayatınızın en büyük motivasyon kaynağıdır. Sürekli olarak aşk hakkında konuşabilirsiniz. Romantik komedi filmlerinin başrolü adayı dahi olabilecek kadar hayata karşı bağlarınız kuvvetlidir.

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