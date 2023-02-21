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  4. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Hatay için uyarmıştı! Şimdi gözler ikinci dikkat çektiği noktaya çevrildi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Hatay için uyarmıştı! Şimdi gözler ikinci dikkat çektiği noktaya çevrildi

21.02.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından depremin 15. gününde 3 dakika içinde Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuk olduğu yayında, “Hatay’da hasar oldu ama fay hattı kırılmadı. Hatay’dan sonra KKTC’ye kadar fay hattı gidiyor. Hatay ve KKTC’de deprem olabilir” demişti.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Hatay için uyarmıştı! Şimdi gözler ikinci dikkat çektiği noktaya çevrildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 il 7.6 büyüklüklerindeki depremlerinden ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken merkez üssü Hatay olan iki büyük deprem daha yaşandı. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. 3 dakika arayla medyadan gelen depremler birçok ilden hissedildi ve ağır hasarlı bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

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TV100 ekranlarında Ece Üner'e konuk olan Japon Yoshinori Moriwaki16 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Hatay ve KKTC’de deprem olabilir” diyerek fay hattının daha kırılmadığını söylemişti. Hatay’ın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek hasar almasına rağmen henüz fayın kırılmadığını ifade eden Moriwaki, “Hatay’da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Hatay’dan sonra KKTC’ye kadar fay hattı gidiyor. Hatay ve KKTC’de deprem olabilir" sözlerini kullanmıştı.

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