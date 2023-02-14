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Amerika’da yaşayan Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini ve ne kadar ölümcül olabileceğini biliyorduk”

14.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington Post, 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Amerika’da yaşayan uzmanlarla depremlerde can kayıplarının önlenip önlemeyeceğini sordu. Birçok bilim insanı, depremlerin önlenemeyeceğini ama bilimsel önlemlerle can kayıplarının önüne geçilebileceğini belirtti. Amerika’da yaşayan Türk Ezgi Karasözen depremlerin ardından “Bu fayın potansiyelini ve ne kadar ölümcül olabileceğini biliyorduk” ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem gerçekleşti. Depremler Kahramanmaraş dahil olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Derpemlerin bölgede felakete neden olmasından sonra dünyanın gözü kulağı Türkiye’ye çevrildi. Amerika’nın en ünlü gazetelerinden Washington Post, 6 Şubat Kahramanmaraş depremine ilişkin olarak uzmanların görüşlerini aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Ankara'da büyüyen ve Kolorado’da yaşayan jeolog Ezgi Karasözen, Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki duyduğunda gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Deprem haberini ilk aldığında Twitter hesabından Karasözen, “Nutkum tutuldu. Türkiye'den gelen haberler içler acısı. 17 Ağustos 99 depremin ne olduğunu öğrendiğim gündü. Ve onları yıllarca inceledikten sonra, bu görüntü beni asla terk etmedi. Şimdi onu yeniden yaşıyoruz. Tekrar. Pek çok insan kurtarılmayı bekliyor. Çok çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.

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Washington Post’a konuşan Karasözen “Bu fayın potansiyelini ve ne kadar ölümcül olabileceğini biliyorduk” şeklinde açıkladı. Türkiye’de yaşanan bir depremden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla görüştüğünü, ardından sismik dalga yayılımı, sismik sonrası deformasyon ve artçı sarsıntıların fiziksel durumunu incelediğini ifade eden Karasözen henüz verilere bakmaya cesaret edemediğini söyledi. Çalışmalarının anavatanına yardımcı olabilmesini dilediğini söyleyen Karasözen şimdilik enerjisini verileri incelemek yerine bağış toplamaya ayırdığını ifade etti.

DÜNYADA ENDİŞE DUYULAN BİR NOKTAYDI

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Washington Post’un haberinde Türkiye'de bu hafta kırılan Doğu Anadolu fayı, bilim insanları tarafından iyi bilindiğini ve çoğu sismologun dünyada endişe duydukları yerler listesinde yer aldığını belirtti. Kahramanmaraş bölgesindeki depremin beklediğini ifade eden gazete, depremin bilim insanlarının beklediğinden dah büyük ve yıkıcı olduğunu vurguladı.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan jeofizikçi Tom Parsons, 'Eski bir deyiş şudur: 'Depremler insanları öldürmez, binalar insanları öldürür’' dedi. Washington Üniversitesi sismoloğu Harold Tobin, “Bence depremlerle ilgili bu kadar kötü şey bu. Birçok nesil böyle bir şeyin meydana gelmesini bekleyebilir. Kesinlikle hiçbir şey yapamazlar. Dakikalar, saniyeler içinde kıyamet kopar” şeklinde anlattı.

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