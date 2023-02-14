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Kahramanmaraş depreminin en net görüntüsü! Fay kırıklığını Google Earth’e işledi... Fayın üzerindeki binaları tek tek gösterdi

14.02.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili yerle bir etti. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinden sonra uyduların saptadığı yüzey kırığı Google Earth’e işlendi. Fay kırıklığını üzerindeki binalar ve geçtiği ilçeler net bir şekilde gösterildi.

Kahramanmaraş depreminin en net görüntüsü! Fay kırıklığını Google Earth’e işledi... Fayın üzerindeki binaları tek tek gösterdi

Kendisini acemi sismolog ve gazeteci olarak tanımlayan Joe Albant’ın yaptığı çalışmanın ardından 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin fay kırıklığı net bir şekilde ortaya çıktı. Albant bölgede 300 kilometrelik bir yüzey faylanması olduğu belirterek fayın hangi binaların altından ve yakınından geçtiğini gösteren uydu görüntülerini Google Erath’e işledi.

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Fay kırığını harita üzerinde sarı bir çizgi şekilde işaretleyen Joe Albant, fayın etkilediği ilçeleri de gösterdi. Albant Twitter’dan yaptığı çalışmasına, “7.8 ilk deprem in uyduların saptatığı yüzey kırığını Google Earth'e işledim. 300 kmlik yüzey faylanması (Daha fazla olabilir).Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi altından başlayıp havalimanı ve bir çok ilçede; okulları hastaneleri tam konum ya da çok yakından kesiyor” ifadelerini kullandı.

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