Japon kadınlarının ince kalmasına yardımcı olan 6 yemek alışkanlığı!

Son yıllarda yapılan araştırmalar Japonların diğer ülkelerde yaşayan insanlarla karşılaştırıldığında dünyanın en sağlıklı bireyleri olduğunu ortaya koydu. Bir Japonun ortalama yaşam süresi 83,7 yıl. Kadınlarda bu ortalama 86,8 iken erkeklerde 80,5 olarak belirleniyor. Dünya üzerinde en düşük obezite oranı yine Japonlarda. Japon nüfusunun %3’ü aşırı kilo sorunu yaşıyor. Bu rakam Fransa’da %11 ve ABD’de %32 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun elbette geleneksel beslenme biçimiyle çok ilgisi var. Peki Japonlar ne yiyor?

ZENGİN VE DENGELİ BİR BESLEME

Japonların yalnızca suşi yediği yaygın bir şehir efsanesidir. Genellikle beslenme rutinlerinde balık, deniz yosunu, sebze, soya, pirinç, meyve ve yeşil çay tercih ederler. Japon diyeti çok yönlü ve dengelidir. Hatta yüksek kalorili ve abur cubur olarak tabir edilen fast food beslenme biçiminden uzaktır.

Mevsimler gıdaları tüketilir. Japonlar kışın geleneksel olarak et, balık ve sıcak içecekler ve çorbalar içerken, yazın sıcağında soğuk çorbaları, deniz ürünlerini, soğuk ramenleri ve salataları tercih ederler.