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Japon kadınlarının ince kalmasına yardımcı olan 6 yemek alışkanlığı!

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon kadınları dünyanın en güzel ve zarif kadınları arasında kabul edilir. 30 yaşında 18, 40 yaşında ise 25 yaşında gibi görünürler ve uzun süre yaşarlar. Genetik güzelliklerinin yanında beslenme rutinleri de hayatlarının büyük bir bölümünü oluşturur.

Japon kadınlarının ince kalmasına yardımcı olan 6 yemek alışkanlığı!

Son yıllarda yapılan araştırmalar Japonların diğer ülkelerde yaşayan insanlarla karşılaştırıldığında dünyanın en sağlıklı bireyleri olduğunu ortaya koydu. Bir Japonun ortalama yaşam süresi 83,7 yıl. Kadınlarda bu ortalama 86,8 iken erkeklerde 80,5 olarak belirleniyor. Dünya üzerinde en düşük obezite oranı yine Japonlarda. Japon nüfusunun %3’ü aşırı kilo sorunu yaşıyor. Bu rakam Fransa’da %11 ve ABD’de %32 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun elbette geleneksel beslenme biçimiyle çok ilgisi var. Peki Japonlar ne yiyor?

ZENGİN VE DENGELİ BİR BESLEME

Japonların yalnızca suşi yediği yaygın bir şehir efsanesidir. Genellikle beslenme rutinlerinde balık, deniz yosunu, sebze, soya, pirinç, meyve ve yeşil çay tercih ederler. Japon diyeti çok yönlü ve dengelidir. Hatta yüksek kalorili ve abur cubur olarak tabir edilen fast food beslenme biçiminden uzaktır.

Mevsimler gıdaları tüketilir. Japonlar kışın geleneksel olarak et, balık ve sıcak içecekler ve çorbalar içerken, yazın sıcağında soğuk çorbaları, deniz ürünlerini, soğuk ramenleri ve salataları tercih ederler.

PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Japonlar geleneksel olarak yiyeceklerini en az yağ ile özel bir tavada pilav, ızgara, buharda pişirme veya kızartma yolunu seçerler. Sebzeler daha iyi görünmesi ve daha çabuk pişmesi için dilimlenir. Bu tür yöntemlerin avantajı, gıdaların besin özelliklerinin çoğunu korumalarıdır.

Sebze suyu, birçok yemek için popüler bir temeldir. Japon halkı baharatlara çok dikkat ederler ve yiyecekleri mide, karaciğer ve böbreklere fazla yük getirmeden hafif tutmaya çalışırlar. . Japon mutfağının özü, doğal güzelliği, rengi ve lezzeti vurgulamaktır.

YEMEK YEME RİTÜELİ

Japonya’da yemek yemek ayrı bir kültür ve ritüeldir. Sofralarında küçük parçalarla yavaş yemek yerler. Özellikle porsiyonları ve tabakları da küçüktür. Gıdanın doğal tadını ve görünümünü korumaya çalışırlar ve bu nedenle nadiren dekore ederler. Her yemeğin kendine ait bir yeri olması gerektiğinden, aynı tabakta farklı yemekler kötü tondadır. Bu şekilde aşırı yemek yemenin imkansız olduğunu kabul etmelisiniz.

EKMEK YERİNE PİRİNÇ

Pirinç her öğünün önemli bir parçasıdır ve özellikle tuz veya tereyağı olmadan pişirilir.

KAHVALTI GÜNÜN ANA ÖĞÜNÜDÜR

Japonya'da kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Normalde balık, pilav, omlet, miso çorbası, yeşillikli soya yemeği, deniz yosunu ve çay gibi birkaç yemek içeren ana öğündür.

TATLILAR ŞEKERLİ DEĞİLDİR

Tatlı nadir görülen bir durumdur ve genellikle çok az bulunur. Japonların bizimkinden çok farklı tatlı beklentileri var. Kek veya krema tatlıların içinde bulunmuyor. Pirinçten yapılmış dondurmaları (mochi) bile var. Japon tatlıları genellikle az yağlı, düşük şekerli ve muhtemelen Batı damak tadına göre değil.

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Japonya
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