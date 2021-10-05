Japon Mantısı (Gyoza) tarifi! Mantının her türlüsünü sevenlerin bayılacağı bir tarif

Gyoza, geleneksel olarak kıyma ve sebzeler ile doldurulur. Fakat Çin mantısı tavuklu, hindili, karidesli, balıklı, etli veya vejetaryen diyetlere uygun olarak yapılabiliyor. Çin mutfağına ait olan bu lezzetin Çin versiyonu “Jiaozi” olarak da adlandırılır. Sizler için Japan mantısı (gyoza) tarifini araştırdık.

GYOZA (JAPON MANTISI) TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için;

1 su bardağı su

2.5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

250 gram kıyma

2 adet lahana yaprağı

3 adet mantar

2 adet yeşil soğan

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

İlk adımda mantının hamurunu yaparak işe başlayın. Sert bir hamur olmasına özen gösterin. Hamuru nemli bir bezle örterek 1 saat kadar bekletin.

Hamur dinlenirken iç harcını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kıyma dışındaki bütün iç harç malzemelerini neredeyse görünmeyecek kadar ufak kesin. Ardından kıyma ile birleştirin. Baharatları ve soya sosunu ekleyip iyice karıştırın. Kenarıya alın.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta ince uzun rulo haline getirin. Bu ruloyu çok ince dilimler halinde kesin. Her bir bezeyi unlanan tezgahta incecik açın. Bir su bardağının ağız kısmını kullanarak kesilen hamurlardan yuvarlak şekiller elde edin.

Yuvarlak olan hamurların ortasında iç harcını yerleştirerek yarım ay şeklinde getirin. Ardından ise kenarlarını pili görüntüsü elde edecek biçimde katlayın.

Katlama işlemi sona erdiğinde kalın tabanlı ve kapaklı bir tavada 1-2 kaşık sıvı yağı ısıtın ve Gyoza mantılarının tabanlarını kızartmak için yerleştirin. Tabanlarının renk almasını sağlayın. Sıcak tavaya birkaç kaşık su döküp hemen kapağını kapatın. Oluşan buharda Gyoza mantılarının haşlanmasını sağlayın. Gyoza mantılarının üstleri pişinceye kadar haşlayın.



