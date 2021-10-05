YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Japon Mantısı (Gyoza) tarifi! Mantının her türlüsünü sevenlerin bayılacağı bir tarif

Japon Mantısı (Gyoza) tarifi! Mantının her türlüsünü sevenlerin bayılacağı bir tarif

05.10.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gyoza, her ne kadar İtalyan mantısı ravolli ya da Alman lezzeti maultaschene benzetilse de kendisine has tadıyla Japon mutfağının klasik yemeklerinden bir tanesidir. Gyoza, geleneksel olarak soya sosu, sirke, çili yağı veya ponzu ile servis edilir. Mantının her türüne aşık olanlar için bu lezzet bağımlılık yaratacak.

Japon Mantısı (Gyoza) tarifi! Mantının her türlüsünü sevenlerin bayılacağı bir tarif

Gyoza, geleneksel olarak kıyma ve sebzeler ile doldurulur. Fakat Çin mantısı tavuklu, hindili, karidesli, balıklı, etli veya vejetaryen diyetlere uygun olarak yapılabiliyor. Çin mutfağına ait olan bu lezzetin Çin versiyonu “Jiaozi” olarak da adlandırılır. Sizler için Japan mantısı (gyoza) tarifini araştırdık.

GYOZA (JAPON MANTISI) TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için;

  • 1 su bardağı su
  • 2.5 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 250 gram kıyma
  • 2 adet lahana yaprağı
  • 3 adet mantar
  • 2 adet yeşil soğan
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı zencefil
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • İlk adımda mantının hamurunu yaparak işe başlayın. Sert bir hamur olmasına özen gösterin. Hamuru nemli bir bezle örterek 1 saat kadar bekletin.
  • Hamur dinlenirken iç harcını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kıyma dışındaki bütün iç harç malzemelerini neredeyse görünmeyecek kadar ufak kesin. Ardından kıyma ile birleştirin. Baharatları ve soya sosunu ekleyip iyice karıştırın. Kenarıya alın.
  • Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta ince uzun rulo haline getirin. Bu ruloyu çok ince dilimler halinde kesin. Her bir bezeyi unlanan tezgahta incecik açın. Bir su bardağının ağız kısmını kullanarak kesilen hamurlardan yuvarlak şekiller elde edin.
  • Yuvarlak olan hamurların ortasında iç harcını yerleştirerek yarım ay şeklinde getirin. Ardından ise kenarlarını pili görüntüsü elde edecek biçimde katlayın.
  • Katlama işlemi sona erdiğinde kalın tabanlı ve kapaklı bir tavada 1-2 kaşık sıvı yağı ısıtın ve Gyoza mantılarının tabanlarını kızartmak için yerleştirin. Tabanlarının renk almasını sağlayın. Sıcak tavaya birkaç kaşık su döküp hemen kapağını kapatın. Oluşan buharda Gyoza mantılarının haşlanmasını sağlayın. Gyoza mantılarının üstleri pişinceye kadar haşlayın.
Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecekGüveçte brokoli tarifi! Sevmeyen bile bir tabak daha isteyecek
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Bu sütlacın tadı bambaşka! Meğerse işin püf noktası...Bu sütlacın tadı bambaşka! Meğerse işin püf noktası...
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Böyle saklamazsanız faydası yok olabilir!

Böyle saklamazsanız faydası yok olabilir!

Tel kadayıfı hiç böyle denemediniz

Tel kadayıfı hiç böyle denemediniz

Hazırlaması bu kadar kolay olmamıştı

Hazırlaması bu kadar kolay olmamıştı

Hepsi birbirinden lezzetli 3 tarif

Hepsi birbirinden lezzetli 3 tarif

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.