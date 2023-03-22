Japonca Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Japonca Öğretmenliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Japonca Öğretmenliği bölümünde Japon dilinin gramer yapısı ve Japon kültürü ile ilgili dersler detaylı bir şekilde öğretilir. Japonca Öğretmenliği Bölümünden mezun olan bir kişi sadece Japon dilinin gramer yapısını öğrenerek mezun olmaz, bu dilin gramer yapısını öğrendiği gibi Japon kültürünü de öğrenir. Bu bölümü tercih etmeyi düşünen bir kişi öğrenmeye ve öğretmeye ilgili, Japon kültürüne, diline ve derslerine karşı ilgili, öğretme isteği olan, öğrencilerle iletişim kurabilecek, disiplinli, sorumluluk sahibi olmalıdır.

Japonca Öğretmenliği Bölümü nedir?

Her geçen gün yabancı dil öğrenimi ve dil bölümleri önem kazanıyor. Japonca Öğretmenliği 4 yıllık bir lisans programıdır. Bir lisans programı olan Japonca Öğretmenliği Bölümü Japon dilini eğitim kurumlarında öğrencilere etkili ve en iyi şekilde öğreterek Japon dili dersini alan öğrencilerin ders hakkında donanımlı ve bilgili olmasını sağlamayı amaçlar. Japonca Öğretmenliği Bölümünü okuyup mezun olan kişilerin eğitim sektörüne faydalı olmaları beklenildiği gibi öğrencilerine de derslerde faydalı olması beklenir. Japon dil eğitimi olduğu gibi kültüründen de izleri taşır ve alınan dersler ile hem dili öğrenir hem de Japon kültürünün izlerini dersler ile öğrenmeyi sağlar. Bu bölüm üniversite sınavının dil puanı ile yerleştirme yapar. Japonca Öğretmenliği Bölümü dersleri bu alanda gerekli donanımları sağlar:

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Tasarımı

Japonca Dil bilgisi

Japonca Yazı Sistemi (Kanji)

Genel Japonca Edebiyatı

Genel Japonca Kültürü

Genel Japonca Tarihi

Japonca -Türkçe Çeviri

Japonca Dili ve Edebiyatı

yy Japonca Edebiyatı

Japonca Kompozisyon

Japonca Öğretmenliği Bölümü derslerinin tamamını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci Japonca Öğretmenliği Lisans Diploması almaya hak kazanarak mezun olur.

Japonca Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bölüm hakkında yaygın olarak merak edilen konular arasında bölümün eğitim süresinin kaç yıl olduğu yer alır. Japonca Öğretmenliği Bölümü bir lisans bölümüdür ve 4 yıllık bir eğitim süreci vardır. Bu süreçte eğitim 8 dönem sürer. Japonca Öğretmenliği Bölümü eğitimi güz dönemi ve bahar dönemi olarak 2 döneme ayrılmıştır. Her yıl 2 dönemlik olarak eğitimleri alınır ve bazı yükseköğretim kurumlarında da yaz okulları bulunur. Belirli bir ortalama üzerinde olan öğrenciler hem üstten ders alabildiği gibi alttan kalan derslerini verebilmeleri için tanınan olanaklardan biridir.

Japonca Öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Üniversite bölümü seçilirken yapılan araştırmalar arasında iş imkânları yer alıyor. Bölüm seçimi ve sonrasında olukça önemli olan iş imkânları ve çalışma alanları detaylı bir şekilde araştırılarak bilgi sahibi olunması gereken konular arasında yer alıyor. Japonca Öğretmenliği mezunları iş imkânları da bu bölümü tercih eden ve tercih etmeyi düşünen kişiler tarafından merak edilir.

Mezun bireyler eğitim sürecinde aldıkları eğitimler ile alanında uzman ve donanımlı bir Japonca Öğretmeni olabilir. Japonca Öğretmenliği Bölümü mezunları hem özel kurumlarda hem de kamu kurumlarında çalışabiliyorlar. Mezunların ticaret sektöründe, tercüman ve çevirmen olarak çalışma imkânları bulunuyor. Eğitim sektöründe ise genellikle öğretmen ve okutman olarak çalışma olanağı vardır. Japonca Öğretmenliği mezunları bu gibi alanlarda çalışabilir:

Konsolosluk ve Büyükelçilikler

Japonya'daki Üniversiteler

Türk-Japon ortaklığı yapan kurum ve kuruluşlar

Özel Dil Kursları

Özel Japon şirketleri

Özel Japon okulları

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri

Devlete ait dil eğitim merkezleri

Türk-Japon Vakfı

Turizm işletmeleri (Japonlar için rehberlik ve tercümanlık)

Yayınevleri

Çeviri ve tercüme büroları

Japonca Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Japonca Öğretmenliği Bölümünün iş imkânları sadece Türkiye’de değil dünyada pek çok ülkede vardır. Bölümden mezun olan kişiler yurt dışında çalışabilir. Aynı zamanda uluslararası şirketlerde de görev alabilir. Mezun kişiler akademik kariyer alanında ilerleyebilir. Yüksek lisans ve doktora yaparak öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve akademisyen olabilir. Japonca Öğretmenliği Bölümü okuyan mezun olan kişiler kamu sektöründe de çalışma imkânlarına sahip olabiliyor. Japonca Öğretmenliği Mezunlarının kamuda iş olanakları bulunsa da biraz kısıtlıdır. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen bir Japonca Öğretmeni öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girmesi gerekir.

Japonca Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları daha fazladır. Pek çok sektörde ve alanda farklı departmanlarda Japonca Öğretmenliği Bölümü mezunları görev alabilir. Japonca Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları arasında özel dil okulları, Japonya şirketleri ile çalışan Türk şirketleri, yurt içi ve yurt dışı çalışan Japonya şirketlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler. Mezun bir kişi yurt içi ve yurt dışı çalışan Japonya şirketlerin de genellikle tercüman olarak iş bulma imkânına sahiptir.