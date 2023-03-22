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Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

15.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite seçim dönemi öğrenciler için önemli bir karar zamanıdır. Bu karar verilmeden önce öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre lisans veya ön lisans bölümleri araştırılıyor. Birçok bölüm arasından kendilerine en uygun olanı seçmelidirler. Farklı alanlarda çalışabilen bu bölüm mezunları ister özelde ister kamuda çalışabilir. Bir lisans bölümü olan Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü nedir, iş olanakları nelerdir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kümes hayvanlarının üretim aşamasından pazarlamasına kadar geçen zamanın, aşamalarının kontrolünü sağlayan Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği meslek grubunun görevidir. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü bir lisans programıdır, mezunları Ziraat Mühendisi unvanı alırlar. Ziraat mühendisi unvanına sahip olan, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları iş imkanları konusunda da bölüm mezunlarına avantaj sağlıyor.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü nedir?

Kanatlı hayvan olan tavuk, bıldırcın, ördek, hindi, güvercin, kaz, keklik, devekuşu gibi kanatlı hayvanların yetiştirilmesi, besleme, ıslah, davranış, bakım ve genetik kaynaklar gibi temel konularda, uygulamalı araştırmasını sağlayan durumların verimli şekilde yapılması için akademik olarak verilen eğitimdir. Gıda sektöründe çalışması için kalifiyeli elemanlar yetiştirilmesi ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümünden mezun olduktan sonra bir işletme sahibi, yönetici olabilecek kadar eğitim verilir. Bu alanda verilen eğitim ile Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği üzerinde ne kadar çok durulduğu ve önemsendiği görülüyor.

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Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü okumayı tercih edecek adayların merak konusu olan bir sorusu da Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü eğitim süresi kaç yıl olduğudur. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü bir lisans programı olduğu için 4 senedir ve verilen eğitim süresi diğer lisans programları ile aynı şekildedir. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümünden mezun olan kişiler gıda sektöründe çalışmaları için kafiyeli elemanlardır. Kalifiyeli birer elemanlar olan Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü mezunları iş imkanları için bölümünü 4 yıla tamamlamaları gerekmektedir.

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Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü dersleri nelerdir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü okumak isteyen bir adayın biyoloji dersini seven, ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli, hayvan yetiştirmekten hoşlanan, hayvan sevgisi olan, sorumluluk sahibi, girişimci bir kişi olmalıdır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü dersleri ağırlıklı olarak sayısal bir müfredat ile uygulanmaktadır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü dersleri içinde fizik, biyoloji, matematik ve mantık derslerinin olguları fazladır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü dersleri temel olarak şu şekildedir:

  • Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Biyogüvenlik
  • İmmünoloji ve Aşılama
  • Hayvan Yetiştirme İlkeleri
  • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  • Orman ve Yaban Hayatı
  • Egzotik Kanatlı Hayvanların Bakımı
  • Kanatlı Hayvan Kesim ve Üretim Teknolojisi
  • Yem Değerlendirme ve Analiz
  • Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
  • Yumurta ve Kalitesi
  • Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği
  • Embriyo Gelişimi ve Kuluçka
  • Hayvan Islahatı

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü dersleri tamamını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Lisans Diploması almaya hak kazanarak mezun olur.

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Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları ne iş yapar?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü okuyan veya okumayı düşünen kişilerin kafalarında oluşan sorulardan birisi de iş imkânlarıdır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları iş arayışları sonucu en fazla işe alım olanakları gıda sektöründe bulunan özel şirketler ya da kamu sektöründe iş olanakları bulunuyor. Gıda sektöründe en çok tüketilen kümes hayvanları olduğu için, üretim sektöründe kümes hayvanları büyük önem taşıyor. Dünyada ve ülkemizde, beyaz et ve yumurta üretimi yoğun ve düzenli bir şekilde yapılıyor. Çok fazla üretilen kümes hayvanları olan hindi ve tavuk beyaz et grubu ürünleri içinde kullanılıyor. Taleplerin fazla olması iş olanaklarını artırıyor. Kümes hayvanları yetiştiriciliği yapılan tesislerde, çiftliklerde ya da kuluçkahanelerde çalışacak kişinin tavuk, hindi ve ördek gibi hayvanların sağlık koşullarına uygun yetiştirilmesi ve bu hayvanlardan en yüksek verim almasını sağlayan kişilerdir.

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Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları nerelerde çalışır?

Kümes hayvan yetiştiriciliği yapılan tesisler tarafından işe alımlar oluyor. İş olanağı olarak çeşitli seçeneklere sahip olan bir bölümdür. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Mezunları iş imkânları da bu bağlamda oldukça yüksektir. İş olanağı genelde kırsal bölgelerde olan bir meslek grubu içinde olan Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü mezunları Ziraat Mühendisi mezunu unvanı aldıkları için Ziraat Mühendisi olarak iş imkânlarına sahiptirler. Büyük şirketlerde bulunan laboratuvar, kesimhane de Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölüm mezunları iş olanakları vardır.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunları iş olanağı genelde kırsal bölgelerde, kümes hayvanları yetiştiriciliği yapılan tesislerde, büyük şirketlerin laboratuvarlarında, büyük şirketlerin kesimhanelerinde, bu konuda hizmet veren çiftliklerde, damızlık kanatlı hayvanların yetiştirilmesi, yumurta üretimlerinin takibi yapılan tesislerde, besi hayvan yetiştiriciliği yapan yerlerde çalışabilirler. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları büyük şirketlerde, çiftliklerde, sektör içerisinde bulunan kanatlı hayvan işletmelerinde, yem fabrikalarında, mühendis, idareci ve yönetici pozisyonlarında çalışabilir. Kişi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları değerlendirilebildiği gibi kendi işletmesini de kurabilir.

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Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunan bir bölümdür. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile ilgili alanda alınan sınav sonucu ve sınav sıralamasına göre yerleşebilir. Kamu hizmet alanlarında ilgili alanda personel ihtiyacı bakımından nitelikli eleman ihtiyacı bulunması ile kadro açılır ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunu olan ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı yeterli olan aday yapacağı tercih ile puanının yeterli gelmesi ile ilgili kadroya yerleşir.

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