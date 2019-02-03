Japonya'da denizin dibinden çıktı... Panik üst seviyede! Kürek balığı deprem habercisi mi?

Depremin gündelik yaşamı en çok etkilediği ülkelerden biri olan Japonya’da panik seviyesi üst düzeyde… Bunun sebebi ise önceki gün Japonya sahillerinde ortaya çıkan 2 adet kürek balığı. Ülkenin kuzeyindeki Toyama’daki Imizu limanında görevli bir teknenin ağına takılan 4 metre uzunluğundaki kürek balığının ağda ölü bulunduğu belirtildi. Uozu Akvaryumu’nda inceleme altına alınan balık, bölgede söylentilere neden oldu.

Yerel basın genelde derin sularda yaşayan kürek balıklarının ortaya çıkmasının bir felaketin habercisi olduğunu iddia etti. Toyama Körfezi’nde benzer boyutlarda 2 balık daha çıkmasının ardından bu canlıların sığ sulara geçiş yapmasının sebebi olarak deprem veya tsunami olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Bölgede yaşayanlar balığın bir depremin habercisi olduğunu iddia ederken akademisyenler bu iddiaların bilimsel dayanağı olmadığını duyurdu.

Japonca adı ryugu no tukai yani “Ejderha Krallığı’nın Sarayı’nın habercisi” olan balık hakkında bilim insanları da tartışmaya girdi. Japon basınına konuşan Kagoshima Üniversitesi Profesörü Hiroyuki Motomura, “Bu balık çok nadir görülen bir balık değil fakat bence bu balığın sığ sulara geçme sebebi onun sağlık durumunun iyi olmaması. Fiziksel olarak yeterli düzeyde değildi ve akıma kapılınca sığ sulara sürüklenerek yaşamını yitirdi” dedi. Motomura, kürek balıklarının depremi öngöremediğini de vurguladı.

Fakat profesörün bu açıklamalarına yerel basın sıcak yaklaşmadı… Zira 2010 yılında ülkenin kuzeyinde en az 10 kürek balığının karaya vurduğu açıklanırken, bu olaydan aylar sonra Mart 2011’de 9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Korkunç bir tsunamiyi tetikleyen olayda 19.000 kişi yaşamını yitirmiş ve Fukuşima nükleer santrali yok olmuştu.

