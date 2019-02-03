Japonya'da denizin dibinden çıktı... Panik üst seviyede! Kürek balığı deprem habercisi mi?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
DÜNYA  | 03.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Japonya, denizin dibinden çıkan 3 ve 4 metre uzunluğundaki iki kürek balığını konuşuyor. Genellikle derin sularda yaşamakta olan ve nadiren kayaya vuran kürek balığının ortaya çıkması ülkede panik havası yarattı. Bölgede yaşayanlar, 'Efsanelere göre kıyıya kürek balığı çıkması felaket anlamına geliyor. Deprem veya tsunami olabilir' dedi.

Japonya'da denizin dibinden çıktı... Panik üst seviyede! Kürek balığı deprem habercisi mi?

Depremin gündelik yaşamı en çok etkilediği ülkelerden biri olan Japonya’da panik seviyesi üst düzeyde… Bunun sebebi ise önceki gün Japonya sahillerinde ortaya çıkan 2 adet kürek balığı. Ülkenin kuzeyindeki Toyama’daki Imizu limanında görevli bir teknenin ağına takılan 4 metre uzunluğundaki kürek balığının ağda ölü bulunduğu belirtildi. Uozu Akvaryumu’nda inceleme altına alınan balık, bölgede söylentilere neden oldu.

Yerel basın genelde derin sularda yaşayan kürek balıklarının ortaya çıkmasının bir felaketin habercisi olduğunu iddia etti. Toyama Körfezi’nde benzer boyutlarda 2 balık daha çıkmasının ardından bu canlıların sığ sulara geçiş yapmasının sebebi olarak deprem veya tsunami olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Bölgede yaşayanlar balığın bir depremin habercisi olduğunu iddia ederken akademisyenler bu iddiaların bilimsel dayanağı olmadığını duyurdu.

kurek-baligi-japonya-2

Japonca adı ryugu no tukai yani “Ejderha Krallığı’nın Sarayı’nın habercisi” olan balık hakkında bilim insanları da tartışmaya girdi. Japon basınına konuşan Kagoshima Üniversitesi Profesörü Hiroyuki Motomura, “Bu balık çok nadir görülen bir balık değil fakat bence bu balığın sığ sulara geçme sebebi onun sağlık durumunun iyi olmaması. Fiziksel olarak yeterli düzeyde değildi ve akıma kapılınca sığ sulara sürüklenerek yaşamını yitirdi” dedi. Motomura, kürek balıklarının depremi öngöremediğini de vurguladı.

Fakat profesörün bu açıklamalarına yerel basın sıcak yaklaşmadı… Zira 2010 yılında ülkenin kuzeyinde en az 10 kürek balığının karaya vurduğu açıklanırken, bu olaydan aylar sonra Mart 2011’de 9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Korkunç bir tsunamiyi tetikleyen olayda 19.000 kişi yaşamını yitirmiş ve Fukuşima nükleer santrali yok olmuştu.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Lotoyu kazandı ama parayı alamayacak! İşte nedeni...Lotoyu kazandı ama parayı alamayacak! İşte nedeni...
Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı!Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kürek balığı japonya deprem tsunami

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! Sakın bunu yapmayın

'Yuh her şey yalanmış' Gerçek yüzü sevenlerini üzdü

'Yuh her şey yalanmış' Gerçek yüzü sevenlerini üzdü

Acun'un adaya gelişi olay oldu!

Acun'un adaya gelişi olay oldu!

Polis ‘nereye böyle’ diye sordu ama...

Polis ‘nereye böyle’ diye sordu ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Ormanda çekilen görüntü korkuttu! Uzaylı mı yoksa şeytan mı?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl bir panik bu insanlar marketlere mi saldırdı panik intihar edenler mi oldu ne oldu panik olduğunun göstergesi nedir acaba
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Loto kuponunu çalıntı kartla aldığı tespit edilen kadının ödülü verilmeyecek

Lotoyu kazandı ama parayı alamayacak! İşte nedeni...

Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı! Mahkemeden skandal karar

Banyoda doğurdu, öldürüp peluş ayının içine sakladı!

Dehşet karavanı! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Tek kelimeyle korkunç! 23 çocuğa, 10 yıl boyunca tecavüz ettiler

Metro istasyonunda siyahi kadına yönelik şiddete tepki yağıyor

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

İngiltere'de sıra dışı şov programı! Öldükten sonra yakınlarını teselli edecekler

İngiltere'de sıra dışı şov programı!

Küba'ya meteor düştü! İşte o anlar

Küba'ya meteor düştü! İşte o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.