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Japonya'da maymun terörü bitmiyor! Yetkililer katil maymun avında

27.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Yamaguchi kentindeki yetkililer, umutsuzca vahşi bir maymun saldırısı dalgasıyla mücadele etmeye çalışıyordu. Yetkililerin şimdi, avcıları sakinleştirici silahlarla maymunların peşine düşmeleri için görevlendirdikleri açıklandı.

Japonya'da maymun terörü bitmiyor! Yetkililer katil maymun avında

Japonya'nın Yamaguchi kentinde, son haftalarda sık sık vahşi maymun saldırıları meydana geliyordu. Olaylarla umutsuzca mücadele etmeye çalışan yetkililer, bu haftanın başlarında maymunların peşine düşmek için sakinleştirici silahlarla donanmış özel bir avcı ekibi görevlendirdiler.

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YAKALANDI

SALDIRI

Silahlı yetkililerin, 49 kişiye saldırmaktan sorumlu maymun çetesindeki kısır primatlardan birini bir liseye kadar takip etmeyi başardıkları ve onu yakalayıp öldürdükleri bildirildi. Yerel tarım departmanından bir yetkili, avcıların maymunu 26 Temmuz Salı günü, okul binasındaki bir gölün yakınında yakaladıklarını anlattı.

DEVRİYELER DEVAM EDİYOR

Yaklaşık dört yaşında ve yarım metre boyunda olan maymun, saldırılara karışanlardan biri olarak tanımlandı. Bu ilerlemeye rağmen, diğer bazı kısır maymunların hala kaçak olmasından korkulduğu ve devriyeler şehrin etrafında gezinmeye devam ettikleri bildirildi.

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HALK SİLAH TAŞIYOR

Bir yetkili, "Görgü tanıkları farklı boyutlarda maymunları tarif ediyor ve yakalandıktan sonra bile yeni saldırı raporları alıyoruz" dedi. Yamaguchi'deki insanlar son saldırıların olağandışı olduğunu söylerken, kendilerini savunmak için şemsiye ve bahçe makası gibi silahlar bile taşıdıklarını anlattılar.

''NADİR BİR OLAY''

JAPONYA

Yetkili, "Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğradı. Son zamanlarda yaşlılar ve yetişkin erkekler de hedef alındı. Kısa sürede bu kadar çok saldırı görmek nadirdir." diye açıkladı. İlk saldırı, 8 Temmuz'da bir maymunun bir daireye tırmanıp, bir bebeği pencereden dışarı sürükleyerek onu yaralamasıyla gerçekleşmişti. Aynı maymunun takip eden günlerde yedi kişiye daha saldırdığı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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