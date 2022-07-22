Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymunun saldırısına uğradı, anne ve babanın çabası anbean kameralara yansıdı

Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymunun saldırısına uğradı, anne ve babanın çabası anbean kameralara yansıdı

22.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin’in işgalinden sonra Ukrayna'dan Rusya'ya kaçan bir aile yaşadıkları olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ailenin iki yaşındaki kızları Pauline evlerinin önünde hayvanat bahçesinden kaçan bir maymunun saldırısına uğradı. Küçük kız aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanarak hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin ülkelerini işgal etmesi üzerine bir aile savaştan kaçarak Rusya’ya yerleşti. Moskova yakınlarındaki bir köyde yaşayan ailenin başına gelen ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayvanat bahçesinden kaçan bir maymunun mülteci ailenin küçük kızlarına saldırdığı anlar korku yarattı. Maymunun ailenin evlerinin yanındaki bir milyonere ait olan özel bir hayvanat bahçesinden kaçtığı açıklandı.

Hindistan’da korkunç olay! Maymunlar kaçırdığı üç aylık bebeği çatıdan aşağı attıHindistan’da korkunç olay! Maymunlar kaçırdığı üç aylık bebeği çatıdan aşağı attı

OYUN OYNUYORDU

kapak1

Maymun çite tırmanıp vahşi saldırıyı başlattığında, yürümeye başlayan çocuk bahçedeki yüzme havuzunun yanındaki bir merdivendeydi ve diğer çocuklarla oynuyordu. Maymunun kendilerine koşarak geldiğini gördüklerinde diğer çocuklar koşarak olay yerinden uzaklaştı ancak iki yaşındaki Pauline merdivenin üzerinde kaldı. Maymun merdivenin üzerine çıkarak Pauline’yi aşağıya doğru sürükledi. Bu sırada küçük kızın bedeninde darbelere bağlı yaralanmalar oluşmaya başladı.

ANNE VE BABASI KURTARMAK İSTEDİ

Küçük kızlarının çığlık seslerini duyan anne ve babası olay yerine koştu. Anne mücadelenin soncunda kızını maymundan kurtarmayı başararak kucağına aldı. Fakat maymunun saldırısı o anlarda da durmadı.

Üniforması uygunsuz bulunan hemşire sosyal medyanın hedefi oldu! “Vücut şeklim bu”Üniforması uygunsuz bulunan hemşire sosyal medyanın hedefi oldu! “Vücut şeklim bu”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttıSinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı
Oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdıOğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdı
Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seçtiği kıyafetler sorun oldu! “Kocalarını çalacağımı...”

Seçtiği kıyafetler sorun oldu! “Kocalarını çalacağımı...”

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Hemşirenin üniforması uygunsuz bulundu! “Vücut şeklim bu”

Hemşirenin üniforması uygunsuz bulundu! “Vücut şeklim bu”

Trafikten sıkılınca aracın üzerinde twerk yapmaya başladılar

Trafikten sıkılınca aracın üzerinde twerk yapmaya başladılar

İlginizi Çekebilir

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.