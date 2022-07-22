Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymunun saldırısına uğradı, anne ve babanın çabası anbean kameralara yansıdı

Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin ülkelerini işgal etmesi üzerine bir aile savaştan kaçarak Rusya’ya yerleşti. Moskova yakınlarındaki bir köyde yaşayan ailenin başına gelen ilginç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayvanat bahçesinden kaçan bir maymunun mülteci ailenin küçük kızlarına saldırdığı anlar korku yarattı. Maymunun ailenin evlerinin yanındaki bir milyonere ait olan özel bir hayvanat bahçesinden kaçtığı açıklandı.

OYUN OYNUYORDU

Maymun çite tırmanıp vahşi saldırıyı başlattığında, yürümeye başlayan çocuk bahçedeki yüzme havuzunun yanındaki bir merdivendeydi ve diğer çocuklarla oynuyordu. Maymunun kendilerine koşarak geldiğini gördüklerinde diğer çocuklar koşarak olay yerinden uzaklaştı ancak iki yaşındaki Pauline merdivenin üzerinde kaldı. Maymun merdivenin üzerine çıkarak Pauline’yi aşağıya doğru sürükledi. Bu sırada küçük kızın bedeninde darbelere bağlı yaralanmalar oluşmaya başladı.

ANNE VE BABASI KURTARMAK İSTEDİ

Küçük kızlarının çığlık seslerini duyan anne ve babası olay yerine koştu. Anne mücadelenin soncunda kızını maymundan kurtarmayı başararak kucağına aldı. Fakat maymunun saldırısı o anlarda da durmadı.



