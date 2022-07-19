Hindistan’da korkunç olay! Maymunlar kaçırdığı üç aylık bebeği çatıdan aşağı attı

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Dunka köyünde, 25 yaşındali Nirdesh Upadhyay, 3 aylık oğlu ve eşiyle beraber üç katlı evlerinin terasında oturuyordu. Bir anda maymunların saldırısına uğrayan aileye neye uğradığını şaşırdı. Etrafı maymunlarla sarılan ailenin 3 aylık bebekleri hayvanlar tarafından kaçırıldı. Maymunlar bebeği kaçırdıktan sonra ise yan binanın çatısından çocuğu aşağıya attı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARILI OLAMADI

Maymunların etrafını sardığı anda baba Upadhyay, 3 aylık oğlunu kucağına alarak merdivenlere doğru koştu. The Mirror’da yer alan habere göre, maymunlar babanın ellerinden düşen çocuğu alarak çifte saldırdı. Maymunlar bebekle birlikte başka bir evin çatısına çıktıktan sonra çocuğu aşağıya fırlattı. Ailenin dehşet içinde izlediği olayda bebek hayatını kaybetti.



