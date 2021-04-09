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Jenner-Kardashian ailesi yeni şovla ekrana dönüyor

09.04.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve ailesi, kendilerini üne kavuşturan ve dünya çapında fenomen olmalarını sağlayan Keeping Up with the Kardashians programının ardından yeni bir şovla ekrana dönüyor.

Jenner-Kardashian ailesi yeni şovla ekrana dönüyor

Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programıyla ünlü olan Kim Kardashian ve ailesinden yeni bir program geliyor.

40 yaşındaki Kim Kardashian, aralık ayında Hulu kanalında yayınlanacak yeni şovun duyurusunu yapmıştı. Şimdi de yeni programın yayın zamanını açıkladı.

Kardashian, yeni programın, Keeping Up with the Kardashians adlı programın final yapmasının hemen ardından başlayacağını söyledi.

"DÖNÜŞÜMÜZ ÇOK SÜRMEYECEK"

Keeping Up with the Kardashians programının finali dün yayınlandı. Programın bitişine üzülen bir Kardashian hayranı, bu üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirince ünlü yıldız “Dönüşümüz çok sürmeyecek. Hulu’daki yeni şovumuz final sezonunun hemen ardından gelecek” yanıtını verdi.

Daha önce programın 2021 yılı sonunda yayınlanacağı duyurulmuştu.

Jenner ve Kardashian ailelerinin günlük yaşantısını konu edinen Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programı 14 yılın ardından sona erdi.

Yeni projenin ABD dışındaki birçok bölgede satışa sunulacağı belirtilirken, söz konusu içerikte Kris Jenner ve kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner’ın yer alacağı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian Kylie Jenner
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