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Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston (49), kendisi gibi oyuncu olan eşi Justin Theroux’dan (46) boşanmaya karar verdiğini açıkladı.

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

Yapılan açıklamada çiftin yollarını ayırmaya 2017'nin sonunda karar verdikleri belirtildi. Açıklamada, bunun, Aniston ve Theroux tarafından ortaklaşa alınmış bir karar olduğu da vurgulandı.

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Aniston ve Theroux'nun açıklamasında "Biz bir çift olarak yollarını ayırmaya karar vermiş iki iyi arkadaşız" denilerek dost kalacakları belirtildi. 49 yaşındaki Jennifer Aniston ile 46 yaşındaki Justin Theroux uzun bir flört döneminin ardından 2015 yılında evlenmişti.

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Bu, Theroux'nun ilk evliliğiydi. Jennifer Aniston ise ilk evliliğini 2000 yılında Brad Pitt ile yaptı. Ancak Pitt'in Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'ye aşık olması sonucu bu evlilik 2005 yılında bitti.

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Jennifer Aniston boşanıyor

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