Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney evlendi

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi direktörü nişanlısı Cooke Maroney evlendi. 29 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile 34 yaşındaki galeri direktörü, ABD’deki Rhode Adası’nda pek çok ünlü yıldızın katıldığı bir düğün yaptı.

Lawrence’ın Dior imzalı gelinlik giydiği öğrenilen düğünden fotoğraflar henüz basınla paylaşılmadı. Ancak düğüne gelenlerden bazıları, lüks düğünün yapıldığı Belcourt of Newport’ta görüntülendi.

Lawrence ile Maroney, düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldi. Lawrence, düğünden birkaç saat önce araçta böyle fotoğraflandı. Ünlü şarkıcı Adele, düğünün yapılacağı Rhode Adası'na gelirken görüntülendi.

Şarkıcı Nicole Richie de düğünün davetlileri arasındaydı. Dün, düğünden önce adaya ulaştı.

Sienna Miller, düğünde kırmızı elbisesiyle boy gösterdi. Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner, düğüne sevgilisi Corey Gamble ile katıldı. İkili, düğün bitiminde, hamburger arabasında yemek yedi.

Oyuncu Ashley Olsen de düğündeydi.

Tarihi Belcourt of Newport evi düğün için özel olarak dekore edildi. Lawrence hayranları evin önünde onu görebilmek için saatlerce bekledi.

Düğün alanından dışarıya fotoğraf yansıtılmaması için güvenlik görevlileri özel çaba harcadı.

2018 ilkbaharında flört etmeye başlayan Lawrence ve Maroney, şubat ayında nişanlanmıştı.

