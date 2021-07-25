Jennifer Lopez 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile dudak dudağa poz verdi

17 yıl önce ayrılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden başlayan ilişkilerinde mutluluk görüntüleri veriyor. Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden barışmıştı.

Şarkıcı, oyuncu sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Instagram'dan bikinili karelerini yayınlayan şarkıcı, son fotoğrafa Affleck ile öpüştüğü kareye yer verdi.

ikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan 52 yaşındaki şarkıcı, kusursuz fizğini gözler önüne serdi.

