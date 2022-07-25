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Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

25.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız şarkıcı Jennifer Lopez ile geçen hafta evlenip, balayı için Paris'e giden Ben Affleck, tekne gezisinde ağzı açık uyuya kaldı. Ünlü aktör şekerleme yapınca "Yeni evlilerin hızlı gece hayatı yormuştur" yorumları yapıldı.

Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck balayında ağzı açık uyuya kaldı

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck ile geçtiğimiz haftaLas Vegas'ta evlendi. Lopez, evliliğini Instagram'da duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" dedi.

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Yıldız şarkıcının bu paylaşımı hayranlarına büyük sürpriz oldu.

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Ünlü çift balayı için Fransa'nın başkenti Paris'i tercih etti. Paris'te Seine Nehri'nde gezintiye çıkan çiftten Ben Affleck gezintideyken güvertede uyuya kaldı.
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Elinde telefon ağzı açık şekilde uyuklayan Affleck'in bu halini gören sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlar yaptı.

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Jennifer Lopez
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