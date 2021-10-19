Jennifer Lopez'in eski menajerinden kalça itirafı

Jennifer Lopez'in, 2003 ile 2005 arasında birlikte çalıştığı ünlü menajer ve PR uzmanı Rob Shuter, Daily Mail gazetesinin internet sitesine bir röportaj verdi.

'Lopez'i herkesten daha yakından tanıyan kişi' olarak bilinen Shuter, Hollywood yıldızının bilinmeyen özelliklerini ve onunla ilgili geleceğe dair beklentilerini açıkladı. Rob Shuter, röportajında; 52 yaşındaki yıldızın, herkesin çok beğendiği bazı özelliklerinden bir dönem hiç hoşnut olmadığını da anlattı.

İlerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görünümünü korumayı başaran sanatçı için "Jennifer'ın hayatında, büyük kalçasından memnun olmadığı bir dönem de vardı" diye konuştu.

Rob Shuter, Lopez'in, 14 yıl sonra eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden romantik bir ilişki yaşamasına da değindi. Shuter'a göre; Lopez ile Affleck eninde sonunda evlenecekler. Tecrübeli menajer, yeniden Bennifer olarak anılan çiftin ilk ayrılığının Ben Affleck yüzünden gerçekleştiğinden de bahsetti.



