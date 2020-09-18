Jennifer Lopez'in plajdaki yaza veda pozu olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Instagram hesabından "yaza veda" notuyla bir paylaşım paylaştı. Pembe bikinisiyle dikkat çeken ve kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Lopez'in paylaşımına 1 milyonun üzerinde beğeni ve yorum geldi.

İki çocuk annesi Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak, kumsalda uzandığı bikinili bir pozuna Instagram hesabında yer verdi. 51 yaşındaki yıldızın "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştığı poza 1,7 milyon beğeni geldi.

Lopez'in Instagram'da 131 milyon takipçisi bulunuyor.

KARANTİNA SÜRECİNİ NİŞANLISI VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GEÇİRDİ

Jennifer Lopez bir süredir eski sporcu Alex Rodriguez ile nişanlı. Çift, koronavirüs karantinasını da hem Lopez'in hem de Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte milyon dolarlık malikanelerinde geçirdi.



