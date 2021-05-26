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Jennifer Lopez'in tatil keyfi! O sırada Ben Affleck bakın ne yaptı

26.05.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez her daim iyi görünmek için meditasyon yaparken, Ben Affleck balkonda sigara içerken görüntülendi.

Jennifer Lopez'in tatil keyfi! O sırada Ben Affleck bakın ne yaptı

Yollarını ayırdıktan tam 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, baş başa gittikleri tatillerine devam ediyor.

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Ünlü çift, Affleck'in Güney Florida'daki yazlık evinde baş başa tatil geçiriyor. Beyaz uyuz elbisesiyle meditasyon yaparken görüntülenen 51 yaşındaki Jennifer Lopez, zindeliğini gözler önüne serdi.

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O sırada balkonda sigara içerken görüntülenen Ben Affleck, oldukça sakin görünüyordu.

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YENİDEN 'BENNIFER'

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, tıpkı bundan 17 yıl önce olduğu gibi magazin basını tarafından yine "Bennifer" olarak anılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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