Jennifer Lopez'in tatil keyfi! O sırada Ben Affleck bakın ne yaptı

Yollarını ayırdıktan tam 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, baş başa gittikleri tatillerine devam ediyor.

Ünlü çift, Affleck'in Güney Florida'daki yazlık evinde baş başa tatil geçiriyor. Beyaz uyuz elbisesiyle meditasyon yaparken görüntülenen 51 yaşındaki Jennifer Lopez, zindeliğini gözler önüne serdi.

O sırada balkonda sigara içerken görüntülenen Ben Affleck, oldukça sakin görünüyordu.

YENİDEN 'BENNIFER'

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, tıpkı bundan 17 yıl önce olduğu gibi magazin basını tarafından yine "Bennifer" olarak anılmaya başlandı.





