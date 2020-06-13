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Jennifer Lopez'in yeni projesi belli oldu: The Godmother

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Müzik, sinema ve moda sektörüne geçen yıl damga vuran Jennifer Lopez'in (50) yeni projesi belli oldu. Zamana meydan okuyan sanatçı 'Kokain Kraliçesi' olarak bilinen Kolombiyalı eski kartel patronu Griselda Blanco'nun hayatının anlatılacağı filmde başrolde oynamakla kalmayacak aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacak.

Geçen yıl striptizci Samantha Barbash'ın hayatını canlandırdığı Hustlers filmiyle Altın Küre'de adaylığı kazanan, Shakira ile birlikte sahne aldığı Super Bowl performansıyla konuşulan ve kendi markasıyma moda sektörüne giren Jennifer Lopez'in yeni projesi belli oldu.

SİNEMAYA DÖNÜYOR

Beyazperdeye dönmeye hazırlanan Lopez, bu kez ünlü uyuşturucu karteli patronu Kolombiyalı Griselda Blanco'yu canlandıracak. The Godmother (Ana) isimli filmde başrolde yer alacak olan Lopez'in aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturması bekleniyor

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GRISALDA BLANCO KİMDİR?

İlk cinayetini işlediğinde 11 yaşından olan Grisalda Blanca zaman içinde adeta bir suç makinesine dönüş. 1970'lerden itibaren uyuşturucu kaçakçılığında yeni bir dönem başlattı. Blanco; Medellin-Miami-New York'ta 1 milyar dolarlık bir uyuşturucu hattı oluşturdu.

250 kişinin ölümüyle suçlanan Blanco, rakiplerini motorlu testereyle öldürterek korku imparatorluğu kurmasıyla biliniyordu. 'Uyuşturucu Baroniçesi', 'Vaftiz Ana' gibi lakapları olan Blanco, 1984'te ABD'de tutuklandı. 2004'te serbest kalana kadar karteli yönetti. Daha sonra hayatına sıradan bir vatandaş olarak devam ettiğini söylese de 2012'de başından vurularak öldürüldü.

Jennifer Lopez

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