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Jennifer Lopez küvet pozuyla şaşırttı

08.03.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez küvet pozuyla şaşırttı

Koronavirüs pandemi sürecinde biraz değişiklik için Dominik'e giden dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez küvet pozuyla herkesi güldürdü.

Jennifer Lopez tatil için Dominik'i tercih etti. Şu aralar Dominik'te deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Jennifer Lopez, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Lüks bir kaçamak sırasında banyoda poz veren Lopez hayranlarının dikkatini çekti.

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Her zaman seksi pozlarını paylaşan ve gündem olan JLO bu sefer hayranlarını şaşırttı. Küvette ilginç saç stiliyle poz veren Lopez'in bu haline de beğeni yağdı.

Jennifer Lopez'den beyaz mayolu poz!Jennifer Lopez'den beyaz mayolu poz!

144 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan ayna karşısında çektiği kareyi yayınlayan JLO, 15 dakikada 600 bine yakın beğeni almıştı. Lopez'in fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekti.


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Jennifer Lopez
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz bu ekonomik şartlarda biraz değişiklik için şuradan şuraya gidemezken bazıları oda değiştirir gibi Dominik'e gidiyor.

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