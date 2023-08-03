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  4. Jennifer Lopez tatile çıktı! 980 dolarlık mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Jennifer Lopez tatile çıktı! 980 dolarlık mini bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

03.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yıllık aşkı Ben Affleck ile aldığı 60 milyon dolar değerindeki evinde yeni yaşını kutlayan Jennifer Lopez tatil pozlarıyla gündemde. 54. doğum gününü kutlayan şarkıcı pahalı minik bikinisiyle kıskanılacak kadar sıkı fiziğini sergiledi.

Ben Affleck kısa süre önce evlenen Jennifer Lopez, kısa süre önce 54 yaşına girdi. Kocası Ben Affleck'in organize ettiği doğum günü partisi için Lopez, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan açık renk bir elbise giyip masaların üzerinde dans etmişti.

Doğum gününden kısa süre sonra JLO tatile çıktı. Jennifer Lopez bu hafta başında Instagram'da bikini modelliği yaptığı bir videoyu paylaştığında dudak uçuklattı.

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Kısa bir süre önce 54. doğum gününü kutlayan şarkıcı, 980 dolara satılan siyah Valentino marka iki parçalı minik bikinisiyle kıskanılacak kadar sıkı fiziğini sergiledi.

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Jennifer görünümünü güzelleştirmek için gösterişli mücevherler, şık bir siyah fötr şapka ve yüksek topuklu ayakkabılar da giydi.


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