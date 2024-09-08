Jennifer Lopez yan dönünce olay oldu! "Resmen intikam elbisesi"

Özel hayatıyla gündeme gelen JLO boşanma süreci yaşıyor. Ben Affleck ile iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Jennifer Lopez ne yapsa olay oluyor.

Jennifer Lopez son olarak, Cuma gecesi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren yeni filmi "Unstoppable" galasında boy gösterdi.

Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak aktör, filmin prömiyerine katılmadı.

Disko topunu andıran elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Lopez göz kamaştırdı. Yan dönünce iddiasını ortaya koyan şarkıcı ve oyuncu sosyal medyada da adından söz ettirdi.

Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı. Şarkıcının elbisesi, Tamara Ralph imzası taşıyor. JLO yaptığı açıklamada Tamara Ralph elbisesini giymek konusunda ilk başta tereddüt ettiğini açıkladı.