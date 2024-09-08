MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez yan dönünce olay oldu! "Resmen intikam elbisesi"

Jennifer Lopez yan dönünce olay oldu! "Resmen intikam elbisesi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 07:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck ile boşanan Jennifer Lopez son günlerde ne yapsa olay oluyor. Son olarak iddialı bir elbisesiyle kamera karşısına çıkan Lopez'i görenler "Resmen intikam elbisesi" yorumlarında bulundu.

Jennifer Lopez yan dönünce olay oldu! "Resmen intikam elbisesi"

Özel hayatıyla gündeme gelen JLO boşanma süreci yaşıyor. Ben Affleck ile iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Jennifer Lopez ne yapsa olay oluyor.

Jennifer Lopez son olarak, Cuma gecesi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren yeni filmi "Unstoppable" galasında boy gösterdi.

Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak aktör, filmin prömiyerine katılmadı.

Disko topunu andıran elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Lopez göz kamaştırdı. Yan dönünce iddiasını ortaya koyan şarkıcı ve oyuncu sosyal medyada da adından söz ettirdi.

2024-09-06T221523Z_380426528_RC29V9AXFNE1_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-TORONTO-UNSTOPPABLE

Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı. Şarkıcının elbisesi, Tamara Ralph imzası taşıyor. JLO yaptığı açıklamada Tamara Ralph elbisesini giymek konusunda ilk başta tereddüt ettiğini açıkladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
En Çok Okunan Haberler
'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

Narin açıklaması gündemde! "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Narin açıklaması gündemde! "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! G.Saraylılar mest oldu...

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! G.Saraylılar mest oldu...

ABD'de ilk defa görüldü! Hayvanla teması olmayan bir insanda kuş gribi çıktı: Halk sağlığını nasıl etkileyecek?

ABD'de ilk defa görüldü! Hayvanla teması olmayan bir insanda kuş gribi çıktı: Halk sağlığını nasıl etkileyecek?

Açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Balık avlarken fark etti... Hemen ekiplere haber verdi

Balık avlarken fark etti... Hemen ekiplere haber verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.