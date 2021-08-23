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Jessica Alves Türkiye'den vazgeçemiyor! Estetiklerden sonra...

23.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanına Jessica Alves, estetik operasyonları için sık sık Türkiye'ye geliyordu. En son cinsiyet değiştirdikten sonra aldığı kiloları vermek için Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan dünyaca ünlü şov yıldızı, bu sefer alışveriş için ülkemizi seçti.

Jessica Alves Türkiye'den vazgeçemiyor! Estetiklerden sonra...

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanınan Jessica Alves, önceki gün Nişantaşı’nda Modacı Pınar Kerimoğlu’nun sahibi olduğu mağazada alışveriş yaparken görüntülendi.

Pınar Kerimoğlu - Jessica Alves

YENİ ŞOV PROGRAMI İÇİN ALIŞ VERİŞ YAPTI

Amerika’da başlayacak TV programı için Pınar Kerimoğlu’nun özel tasarımlarını tercih eden Jessica Alves, aldığı kıyafetlerin yanı sıra yeni tasarımlardan da sipariş verdi.
Jessica Alves - Pınar Kerimoğlu

Alışverişinin ardından moda tasarımcısı ve aynı zamanda markanın sahibi Pınar Kerimoğlu ile fotoğraf çektiren ünlü isim, Türkiye'yi çok sevdiğini açıkladı.

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Türkiye
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