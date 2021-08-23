Jessica Alves Türkiye'den vazgeçemiyor! Estetiklerden sonra...

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanınan Jessica Alves, önceki gün Nişantaşı’nda Modacı Pınar Kerimoğlu’nun sahibi olduğu mağazada alışveriş yaparken görüntülendi.

YENİ ŞOV PROGRAMI İÇİN ALIŞ VERİŞ YAPTI

Amerika’da başlayacak TV programı için Pınar Kerimoğlu’nun özel tasarımlarını tercih eden Jessica Alves, aldığı kıyafetlerin yanı sıra yeni tasarımlardan da sipariş verdi.



Alışverişinin ardından moda tasarımcısı ve aynı zamanda markanın sahibi Pınar Kerimoğlu ile fotoğraf çektiren ünlü isim, Türkiye'yi çok sevdiğini açıkladı.

