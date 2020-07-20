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Jessica Biel ve Justin Timberlake, ikinci çocuklarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Jessica Biel ve Justin Timberlake çiftinin ikinci çocukları doğdu. Biel'in hamileliğini sakladığı ve son aylarının karantinaya denk geldiği için bu sürecin daha da kolaylaştığı iddia edildi.

Jessica Biel ve Justin Timberlake, ikinci çocuklarına kavuştu

Ünlü çift Jessica Biel ve Justin Timberlake, ikinci çocuklarını geçen hafta kucağına aldı. Jessica Biel’in bu haberi sır gibi sakladığı, hamileliğinin son aylarının karantinaya denk gelmesiyle bu durumun Biel için daha da kolaylaştığı iddia edildi.

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Çift, karantinayı 5 yaşındaki oğulları Silas ile Montana’da geçirmişti. İddialara göre Biel, doğumunu da Montana’da gerçekleştirdi.

biel-timberlake-instagram

Mart ayından beri birlikte görüntülenmeyen çift hakkında uzun süredir ayrılacakları yönünde dedikodular konuşuluyordu.

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