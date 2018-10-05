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Jet Sosyete dizisi yeni sezonda Ozan Güven sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı 'Jet Sosyete' yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

Jet Sosyete dizisi yeni sezonda Ozan Güven sürprizi

apımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği “Jet Sosyete”, dizisinin bu sezon ilk bölümüne Ozan Güven konuk oluyor.

Dizide Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.

jet sosyete

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi önemli isimlerin başrolünü paylaştığı “Jet Sosyete”nin ikinci sezonu yeni kanalı TV8’de çok yakında başlıyor.

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