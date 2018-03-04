Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu: 'Hayalim şarkıcı olmaktı'

Aslı Bekiroğlu’nu sosyal medyada çektiği videolar ile tanıdık, oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Hep hayalinizde olan bir meslek miydi?



Asıl hayalim şarkıcı olmaktı. Oyunculuk aklımda yoktu. Vine ile tanıştım ve her şey bir çığ gibi büyüdü. Benim amacım tanınmaktı, insanların ismimi bilmesiydi. Bunun aracılığı olarak da hep şarkıcılığı görmüştüm; ama hayat sürprizlerle dolu O

Jet Sosyete ilk bölümüyle çok sevildi, güzel bir performans ile başladı. Siz de dizide Melike karakteri ile izleyici ile buluştunuz. Seyirci Dobra Melike’yi çok sevdi, projeye nasıl dahil oldunuz?



Teşekkür ederim. Oyunculuğa başladığımdan beri Gülse Birsel ile çalışmak istiyordum. O da oldu çok şükür. Audition istediklerini duyduğumda çok heyecanlandım. Çok çalıştım, oldu.

Siz de gerçek yaşamınızda dobra bir karakter misiniz?



Dobrayımdır, hatta bazen patavatsızımdır.

İzleyici Jet Sosyete’de ne bulacak? Neden izlemeli sence?



Seyirci izlemeli. Çünkü Jet Sosyete herkese iyi gelecek

Gülse Birsel ile ilk projeniz, sette size önerileri oluyor mu?



Tabii ki oluyor. Onun olmadığı zaman bile ben ona soruyorum takıldığım yerleri vs. çok yardımcı oluyor.