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Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu: 'Hayalim şarkıcı olmaktı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisindeki Melike rolüyle dikkatleri çeken Aslı Bekiroğlu ilginç açıklamalar yaptı. Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan ve ardından oyunculuk basamaklarını tırmanmaya başlayan Aslı Bekiroğlu, “Asıl hayalim şarkıcı olmaktı. Oyunculuk aklımda yoktu ama hayat sürprizlerle dolu” dedi.

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu: 'Hayalim şarkıcı olmaktı'

Aslı Bekiroğlu’nu sosyal medyada çektiği videolar ile tanıdık, oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Hep hayalinizde olan bir meslek miydi?

Asıl hayalim şarkıcı olmaktı. Oyunculuk aklımda yoktu. Vine ile tanıştım ve her şey bir çığ gibi büyüdü. Benim amacım tanınmaktı, insanların ismimi bilmesiydi. Bunun aracılığı olarak da hep şarkıcılığı görmüştüm; ama hayat sürprizlerle dolu O

Jet Sosyete ilk bölümüyle çok sevildi, güzel bir performans ile başladı. Siz de dizide Melike karakteri ile izleyici ile buluştunuz. Seyirci Dobra Melike’yi çok sevdi, projeye nasıl dahil oldunuz?

Teşekkür ederim. Oyunculuğa başladığımdan beri Gülse Birsel ile çalışmak istiyordum. O da oldu çok şükür. Audition istediklerini duyduğumda çok heyecanlandım. Çok çalıştım, oldu.

Siz de gerçek yaşamınızda dobra bir karakter misiniz?

Dobrayımdır, hatta bazen patavatsızımdır.

İzleyici Jet Sosyete’de ne bulacak? Neden izlemeli sence?

Seyirci izlemeli. Çünkü Jet Sosyete herkese iyi gelecek

aslıbekiroglu

Gülse Birsel ile ilk projeniz, sette size önerileri oluyor mu?

Tabii ki oluyor. Onun olmadığı zaman bile ben ona soruyorum takıldığım yerleri vs. çok yardımcı oluyor.

Bu kadar eğlenceli bir kadro ile sette de haliyle kahkaha eksik olmuyordur? Çekimler nasıl gidiyor?

İnanılmaz keyifli. Gülmekten çekemediğimiz zamanlar oluyor. Set uzamışsa mutlaka dalak düşüklüğünden O

Bu arada okul da devam ediyor değil mi? Set ile organize edebiliyor musunuz? Zor oluyor mu?

Artık bu dönem okulu dondurmak zorunda kaldım. Hem okul, hem jet sosyete, hem de internet dizisinde rol almamdan dolayı yeterli vaktim olmuyor. Birinden birini seçmeliydim. O yüzden işlere yoğunlaştım.

Oyunculuk dışında özel merakınız var mı? Hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz?

Şarkı söylemeyi ve müzik aletleri çalmayı çok severim. Evde geçirdiğim zamanlarımda piyano ve ukulele tıngırdatırım. Eskiden olsa arp da çalardım ama artık evde yok. Onun dışında internetten DIY videolarına bakarak ve onları uygulayarak zaman geçirmeyi seviyorum.

Hatanızın dönüm noktaları diyebileceğiniz olaylar var mı?

Şu ana kadar olmadı. Umarım bu iş olur

Gelecek planlarınızı öğrenebilir miyiz? İlerde kendinizi nerede görüyorsunuz? Oyunculuk hep hayatınızın merkezinde olacak mı?

Oyunculuğu gücümün yettiği yere kadar yapma taraftarıyım. Çünkü çok severek yapıyorum. Onun dışında okulumu bitirip küçük bir diyetisyenlik ofisi açmak planlarım arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu jet sosyete

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