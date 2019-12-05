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Jet Sosyete'ye sürpriz oyuncu! Onur Buldu hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2019 20:34 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek dokuzuncu bölümüyle devam ediyor. Dizinin bu bölümünde ‘Güldür Güldür Show’un sevilen yıldızı Onur Buldu konuk oyuncu olarak yer alacak.

Jet Sosyete'ye sürpriz oyuncu! Onur Buldu hangi rolde oynuyor?

puhutv'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinin 9. bölümünde, ‘Güldür Güldür Show’un sevilen yıldızı Onur Buldu konuk oyuncu olarak yer alacak.

Jet Sosyete’de bu hafta, Ozan işlediği bir suçtan ötürü, bir okul inşaatında inşaat işçisi olarak çalışacağı kamu hizmeti cezası alır. Diğer yanda Gizem, Cengiz’le iddiaya girer: Gizem bir hafta boyunca alışveriş yapmayacak ve karşılığında Cengiz de ona pırlanta bileklik hediye edecektir.

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Öte yandan Alara, Ozan’ın inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşıyla tanışır ve onu daha da yakından tanıyabilmek için Ozan gibi suç işleyerek kamu hizmeti cezası almaya karar verir. İlayda’nın başı ise şirketin tuvaletini kullanmakta zorlandığı için derttedir.

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