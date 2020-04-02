Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Jet Sosyete'de sürpriz oyuncu

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 18’inci bölümüyle devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu Alper Saldıran, Avukat Tekin karakteriyle seyirci karşısında çıkacak.

‘Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz şirketin bulunduğu binanın yıkılacağı haberi üzerine bodrum katında türbe olduğu yalanını uydururken sosyal medyada tanıştığı kızların ekranda göründüğü gibi çıkmamasından bıkan Ozan, avukat arkadaşı Tekin’le birlikte Instagram filtrelerinin yasaklanması için hukuk savaşı başlatır.



