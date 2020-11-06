Joe Biden’ın sıra dışı hayat hikayesi

Başkanlığı Trump’tan alma ihtimali oldukça güçlü olan Joe Biden, ABD Başkanı olma yolunda ilerliyor. Joe Biden, 1968’de henüz genç bir öğrenciydi.

Biden, ABD’nin 46. Başkanı olursa, göreve başladığında 78 yaşında olacak. Barack Obama’nın Başkan Yardımcısı olarak geçirdiği iki dönem de dahil olmak üzere Biden’ın 40 yıllık siyasi kariyeri arasında yaşadığı bir aile trajedisi var. 18 Aralık 1972’de henüz 29 yaşında olan Biden, ilk kez Delaware Senatör’ü seçilmesinden birkaç hafta sonra yaşadığı bir trajediyle dünyası alt üst oldu. O sılarda Biden ve genç ailesi Washington’daydı. Güzel eşi Neilia’nın arabasına kamyon çarptığında, genç kadın Noel alışverişi için üç çocuğu ile birlikte dışarı çıkmıştı. Neilia ve yeni doğmuş kızı Naomi kazada hayatını kaybetti, iki oğlu da ciddi şekilde yaralandı. Biden daha sonra anılarında bu olaydan söz ederken “Konuşamadım. Sadece göğsümde büyüyen bir oyuk olduğunu hissettim, sanki bir kara deliğin içine çekiliyordum” diyecekti. Joe, üç kardeşi ve annesiyle birlikte kameraya gülümsüyor.



Biden’in annesi Catherine Eugenia ve babası Joe Sr. (sağdan birinci ve ikinci)

Biden’ın Pennsylvania’da büyüdüğü ev.

"BU KADAR ÖFKELENEBİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM" Biden önce kazandığı Senato kolduğundan vazgeçip rahip olmayı düşündü. Zorlu mahallelerde akşam yürüyüşleri yaparak kavga aradığını söyleyen Biden, yazdığı kitapda o dönemden “Böyle bir öfkeye kapılabileceğimi bilmiyordum. Tanrı’nın bana korkunç bir oyun oynadığını hissediyordum ve çok kızgındım” sözleriyle bahsetti. O güne kadar Biden, Demokrat Parti’nin altın çocuğu olarak sorunsuzca yükselişini sürdürüyordu. İrlandalı-Amerikalı Katolik, mavi yakalı bir ailenin dört çocuğundan ilki olan Biden, 20 Kasım 1942’de Pennsylvania’da kömür ve tekstil kasabası olan Scranton’da doğdu. Biden’ın zorlu geçen büyüme yıllarında annesi Jean ona “Sen herkesten daha iyi değilsin ama kimse de senden daha iyi değil” dedi. Baba Joe Sr. kazan temizleyici olarak iş bulunca, aile 1953’te Delaware’e taşındı. Joe Jr. Hayatında en belirleyici tek şey dediği kekemelikle mücadele etti. Sınıf arkadaşlarının alaylarına ve zorbalığına maruz kaldı. Biden o günler hakkında “Bugün bile, o günkü korkuyu, utancı, öfkeyi canlı bir şekilde hatırlıyorum” dedi.

Biden, 1987’de başkanlık için yarışmıştı.

Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı yaptı.

Bir keresinde rahibe olan bir öğretmeni onun kekemeliği ile dalga geçince Joe Jr sınıfı terk etti. Ancak annesi Joe’yu okula geri götürüp öğretmeniyle yüzleşti ve ona “Eğer bir daha oğlumla bu şekilde konuşursan geri gelir kafandaki başlığı çekip alırım” demişti. Biden, ayna karşısında İrlanda şiirleri okuyarak kekemeliğinin üstesinden geldi. Amerikan futbolunda başarılı olan Biden Delaware Üniversitesi’ni 1965’te bitirdi. 1964’te ise Bahamalar’daki bahar tatili sırasında gelecekteki eşi Neilia Hunter ile tanıştı. Çift iki yıl sonra evlendi ve Joseph “Beau”, Robert ve Naomi adında üç çocukları oldu. Syracuse Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görmeye başlayan Biden, o dönem savaş karşıtı hareketin parçası olmadığını söyleyerek “Evliydim, hukuk okuyordum, spor ceketler giyiyordum ve o tür şeylere karışmıyordum” dedi. Biden, ilçe meclisinde bir sandalye kazanarak siyasete atılmış oldu. 1972’de henüz 29 yaşındayken Deaware’de senatörlük yarışını kazandı. İki ay sonra göreve başladığında, hizmet yaşı olan 30’una henüz basmıştı.

Biden, ilk eşi Neilia ve çocuklarıyla bilikte doğum gününü kutluyor.

Neilia ve çiftin yeni doğan bebekleri bu arabanın içinde öldü.

Bu sırada ailenin hayatı bir trafik kazasıyla alt üst oldu. 1975 yılında bir banka görevlisinin kızı olan Jill Jacobs’la tanıştı. Jill, tanıştıkları gece annesine “Sonunda gerçek bir centilmenle tanıştım” dedi. Ancak Jill’in eski eşi Bill Stevenson bu hikayenin bir yalan olduğunu, ilişkileri başladığı sırada Jill ile evli olduğunu iddia ediyor. Joe ve Jill 1977 yılında evlendi ve çiftin 1981 yılında bir kızları oldu. 1987 yılında Biden ilk kez başkanlık için yarıştı. İşçi Partisi lideri Neil Kinnock’un yaptığı bir konuşmada yer alan bir bölümden intihal yaptığı gerekçesiyle üç ay sonra yarıştan çekildi. Ertesi yıl beyninde şişen bir kan damarı sonrası kaldığı otelde bayıldı. Doktorlar beyinde kalıcı hasar oluşmasından korkmuştu. 1989’de Biden ve eşi Jill.

Joe ve Jill 2013’te katıldıkları bir baloda dans ediyor.

2008’de ikinci kez başkanlık yarışında yer alan Biden, “Barack Obama’yı açık sözlü, parlak, temiz ve hoş görünümlü ilk ana akım Afrikalı-Amerikalı” olarak tanımladı. Bu, Biden’ın kampanyasında asla kurtaramadığı bir gaftı.

Biden iki dönem boyunca Başkan Yardımcısı olarak Obama’ya eşlik etti. 2016 seçimlerinde Biden’ın Hillary Clinton’ı geçeceği ön görülüyordu; ancak bu sefer onu başka bir trajedi buldu. 2015 yılının Mayıs ayında, aynı zamanda siyasi kariyer yapan oğlu Beau Biden, 46 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü. Joe, Beyaz Saray’a aday olacak durumda değildi ve şöyle dedi “Duygusal enerjiyi bulabileceğimden emin değildim ve geçmiş deneyimlerimden kederin hiçbir programa ve takvime saygı duymayan bir süreç olduğunu biliyorum” demişti. YOLSUZLUK İDDİALARI Trump’lı yıllar geçerken, Biden tekrar çağrıyı hissetti. 2020 Başkanlık kampanyasının resmen başladığını duyurmadan kısa bir süre önce bazı kadınlar Biden tarafından kendilerine istenmeyen ve uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etti.

“Gelecekte daha dikkatli ve saygılı olacağına” dair söz veren Biden daha sonra ofisinde çalışan Tara Reade tarafından yapılan cinsel saldırı iddialarını reddetti. Joe ve oğulları Hunter (solda) ve 2015’te ölen Beau.

New York Post gazetesi, Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter’ın yönetim kurulunda bulunduğu Ukraynalı bir enerji şirketinin çıkarları için konumunu kullandığını iddia etti. Biden iddiaları reddederek karalama kampanyası olduğunu söyledi.