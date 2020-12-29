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Johnny Depp’in siniri geçmiyor! Avukatlarından yeni açıklama: 'Adil yargılanmadı'

29.12.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Johnny Depp’in siniri geçmiyor! Avukatlarından yeni açıklama: 'Adil yargılanmadı'

Amber Heard ve Johnny Depp'in boşanma davası hakkında avukatlardan yeni açıklamalar geldi. Johnny Depp’in avukatları, aktörün adil yargılanmadığını iddia etti.

Johnny Depp, The Sun gazetesi ve gazetenin bünyesinde bulunduğu News Group'a dava açmış ve geçen haftalarda bu davayı kaybetmişti. Depp'in iddiası, The Sun'ın Amber Heard'ün tarafında bulunup kendisi hakkında asılsız haberler yapmasıydı. Şimdi ise Depp'in avukatları konuştu ve oyuncunun mahkemede adil bir şekilde yargılanmadığını söyledi.

The Pirates of The Caribbean serisinin yıldız oyuncusu Johnny Depp'in Amber Heard ile arasında olan anlaşmazlıkların oyuncunun kariyerine büyük zarar verdiği biliniyor. Öyle ki Johnny Depp, Fantastic Beasts serisinden kovulmuştu.

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The Sun gazetesi, 2018 yılında Johnny Depp'in Amber Heard'de fiziksel şiddet uyguladığına dair bir haber yayınlamıştı. Depp, bu haberin iftira olduğunu ima ederek dava açtı. Ancak davada haksız olduğuna karar verildi. Yargıç, her iki tarafın da kendi kanıtlarını mahkemeye sunduğunu ve bunun üzerine sonuca varıldığını dile getirdi. Böylelikle Johnny Depp'in Amber Heard'e şiddet uyguladığı kesinleşti.

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JOHNNY DEPP'İN AVUKATLARI AÇIKLAMA YAYINLADI

Johnny Depp'in avukatları ise mahkemenin adil olmayan bir yargılamaya başvurduğunu söyledi ve şu sözler sarf edildi: "Yargıç, mahkemeye başvuran hakkında Bayan Heard'ün ifadelerinde gerçeği yansıtmayan şeyleri hesaba katmadan, diğer tanıkların söylediklerini göz ardı ederek, ciddi fiziksel saldırılarda bulunduğu sonucuna varmıştır. Tek bir yargıcın idame ettiği, ciddi suçların işlendiği sonucuna ulaşılan ve halka açık olarak yapılan bu dava, kamuoyunun genelinde özellikle de aile içi istismardan mağduriyet yaşayanlar ya da haksız bir şekilde suçlananlar açısından daha geniş çıkarımlara neden olmuştur."

ÖNEMLİ İSİMLER DAVAYA TANIK OLARAK KATILDI

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki bu davaya tanık olarak birçok önemli isim katılmıştı. Winona Ryder ve Vanessa Paradis gibi Depp'in eski partnerleri, tanık olarak mahkemeye konuk oldu. Johnny Depp, hakkında yapılan şiddet iddialarının hiçbirini yalanlayıcı önemli belgeler sunamadı.

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