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Johnny Depp'ten yeni Amber Heard ifşası! "Yatağımda insan dışkısı gördüğümde..."

26.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ve Amber Heard davasında ünlü iki isim de özel hayatlarına dair detayları ne pahasına olursa olun ifşa etmekten çekinmiyor. Son olarak Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard'ün yatağına dışkı bıraktığını anlattı.

Johnny Depp'ten yeni Amber Heard ifşası! "Yatağımda insan dışkısı gördüğümde..."

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında yaşanan her şey mahkeme salonunda konuşuluyor. Son olarak Heard'ün bir makyaj markası tarafından ifşa edilmesi ve yalanının ortaya çıkmasıyla yeni bir dönemeçe giren dava, Depp'in şaşırtan açıklamalarıyla gündemde bomba etkisi yarattı.

GÜVENLİĞİ "EVE GELME" DEDİ

Heard’ün Coachella Müzik Festivali’ne katıldığı dönemde evlerine giden güvenlik görevlisi Sean Bett, Depp’e bazı rahatsız edici görüntüler gönderdi. Heard evde yokken gidip eşyalarını almak isteyen Depp, güvenlik görevlisinin “Bence gelmeniz için iyi bir zaman değil” ifadesinin sebebini anladı.

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"Absürt, iğrenç ve korkunç bazı haberler aldım ve fotoğrafı görünce sorunun ne olduğunu anladım” diyen oyuncu, yataklarının resmini görünce şok geçirdiğini dile getirdi.

YATAĞINA DIŞKI BIRAKTI

Yatağın kendisine ait olan tarafında insan dışkısı gören Depp, yaşadığı durumun garipliği karşısında gülmekten kendini alamadığını belirtti. Oyuncu bu manzara karşısında o gün eve gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

Depp, davanın ilerleyen sürecinde eşi Heard’ün kendisine devamlı sataştığını ve ondan tepki almak için sık sık şiddete başvurduğunu paylaştı.


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Amber Heard Johnny Depp
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