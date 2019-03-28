MAGAZİN

Jordyn Woods imajını tamamen değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Evinde kaldığı, ortak olduğu ve ailesi kadar yakın olduğu Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ın sevgilisiyle öpüşen Jordyn Woods imajını tamamen değiştirdi.

Jordyn Woods imajını tamamen değiştirdi

En yakın arkadaşı Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ın sevgilisiyle kaçamak yaptığı ortaya çıkınca skandal yaratan Jordyn Woods, dış görünüşünü değiştirdi.

Genç kadın sarıya boyattığı saçlarına bir de kaynak yaptırıp uzattı.

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Artık Kylie Jenner da dahil, Kardashian ailesinden kimsenin görüşmediği genç kadın gece eğlencelerine başka arkadaşlarıyla gitmeye başladı.

21 yaşındaki Woods, Tristan Thompson ile çok ileri düzeyde bir ilişkiye girmediklerini belirtip "O beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Jordyn Woods Kylie Jenner ve Jordyn Woods

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