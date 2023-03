Jorge Jesus'tan Sevilla maçı öncesi 'ses kaydı' açıklaması! "Maçla ilgisi yok ama..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu mücadelesinde 2-0'ın rövanşında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"İyi bir takıma karşı mücadelemizi vereceğiz. 2-0'lık dezavantajımız var. Sevilla bu kupayı 6 kere kazandı. Ancak hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Taraftarın desteği, inanmaları çok önemli olacak. Biz hala inanıyoruz. Sevilla'ya saygı duyuyoruz ama hala söyleyecek bir sözümüz var."

SES KAYDI AÇIKLAMASI...

"Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgili yok, söylemek istemiyordum ama söyleyeyim. Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok."

"4 POZİSYONA GİRDİK, AMA..."

"İlk maç tam da düşündüğüm gibi geçti. İlk 45 dakika taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledi. Sevilla'dan çok daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi değildik. Sevilla 3 pozisyona girdi, 2 gol attı. Biz ilk yarıda 4 pozisyona girdik ama atmayı beceremedik. Sevilla gibi bir takımla oynarsanız, fatura ağır olabiliyor. Turu geçmek için gol lazım, bunun için çalışacağız."

OOSTERWOLDE SÖZLERİ...

"Jayden Oosterwolde genç bir oyuncu ve ona çok inanıyoruz. Takıma, ortama uyum sağlayacak. Geldiğinde rahatsızlandı ve idman kaçırdı. Bu sürede Lincoln Henrique çok iyi oynadı. O da iyi bir dönemindeydi, sakatlanana kadar... Onu bu performansı benim için sürpriz oldu diyebilirim. Ondan belki de sezon sonuna kadar faydalanamayacağız."

"BİZDEN GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR"

"Hayal kurmak güzeldir. UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Kazanmak için hayal kurmalıyım. Bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var."

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

"Sevilla'yı geçebilmek için hala şansımız var. Tabii ki ilk maça göre işimiz daha zor. İlk maçtan önce beklentilerimiz vardı ama işimiz zor. Fakat inancımız var. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak böyle turu geçebiliriz. İlk golü atmak ideal senaryo olur."

"SEVILLA BASKI ALTINDA TİTREMEZ"

"Sevilla'nın çok tecrübeli çok kaliteli ayakları var. Onlar baskı altında titremez, maçta gerilmez. Sakin kalıp maçı kontrol edebilirler. Onlara çok fazla problem üreteceğiz. Onlar da bize problem üretebilir. Şansın yanınızda olması için çabalamanız lazım."

"LINCOLN, ÇOK BÜYÜK KAYIP"

"Lincoln'ün durumu bizi çok üzdü, Fenerbahçe için büyük kayıp. Birden fazla pozisyonda oynuyor, sevdiğim tarzda bir oyuncu. Bu sezon yeniden oynayabilecek mi, bakacağız."

"PERŞEMBE GÜNÜ %100'Ü İLE OYNAR"

"Michy Batshuayi'nin iki haftalık sakatlığı vardı. Perşembe günü %100'ü ile oynar. Pedro'nun tam anlamıyla hazır olması için maçlara ihtiyacı var."

DIEGO ROSSI'NİN SÖZLERİ

"Güzel bir meydan okuma olacak. Bu maça hazırlandık. Evimizde, taraftarımızın önünde iyi bir sonuç alacağız. Goller atmak önemli olacak. İki gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü çok önemli, biz de neler yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Bir oyuncu takımına her zaman yardım etmek ister. Özellikle gol katkısı önemlidir. Asist yapmaya çalışıyorum. Rakamların takım oyunumuzun bir yansıması. Futbolcular her zaman eleştirilebilir. Bu eleştiriler sizi etkilememeli. her gün, bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."