Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Jose Sosa'nın yaptığı açıklamalar...
Biraz karmaşık bir durumdan geldim. Günümüzde olan bu pandemiden dolayı sağlık konularında biraz sıkıntılıydım. Sonuçta şu an bunu atlattım ve şu an gerçekten çok mutluyum. Bir an önce shaya dönmek için çok istekliyim. Bütün enerjimle, pozitifliğimle takıma en iyisini vermek için çalışacağım.
Türkiye'ye birçok kez gelip gittim ve her seferinde de farklı şekilde oldu bunlar. Bakıldığında burada olmam gerçekten çok güzel şekilde oldu. Buraya gelmemde Fenerbahçeli yetkililer beni çok istedi. Ben bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem insanlar hep çok iyi davrandı, çok güzel dostluklar kurduk.
Aslında geç katıldım biraz. Bu yüzden de takımla ve grupla antrenmanlara çıkamadım. Ancak gördüğüm kadarıyla hoca ve takım gerçekten iyi ve sert çalışıyorlar. Bu süreçte benim için önemli olan geri döndüğümde vücudumu biraz daha tanıdım. Kendimi bir an önce takıma empoze edebilmek için bu süreci iyi geçirmeye çalıştım. Tabii ki öncelikle akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Bu sene lig daha uzun ve akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor.
Bence her zaman hedef daha yükseğe olmalı. Bunun için de başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli, bu güveni en iyi şekilde sağlamalıyız. Lig sonunda ne olacağını, bitişi şimdiden tahmin edebilmek gerçekten zor. Ancak iyi bir sezon geçirmemiz lazım, başarılı olmalıyız. Bunun için de ben bireysel olarak en iyimi vereceğim. Hedefler en yüksekte olmalı, takım halinde birbirimize güvenerek bu hedeflere ulaşabiliriz.
Bugüne kadar hep şansım oldu hocalardan yana. Birçok pozisyonda oynadım. Adapte olabilen bir oyuncuyum farklı pozisyonlara. Şu anda tabii ki hocayla pozisyon konusunu konuşmadık, bunun için zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Orta sahada da birçok önemli isim var takımda. Bu da takım için çok önemli. Alternatif yaratabilmek için, iyi takım oluşturabilmek için alternatiflerin olması çok önemli. Takıma en iyisini verebilmek için en iyi pozisyonda oynayacağımı düşünüyorum.
Çok önemli isimler var ve bu isimler, kulübün tarihine iyi işler yapabilecek, tarihte kalabilecek isimler. Ben de bütün takımdaki oyunculardan biriyim. En iyimizi vermek için buradayız. İsimlerin burada bir önemi yok, kendimizi en iyi şekilde hazırlamalıyız. Hazırlığım devam ediyor ancak bu sene biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Belki de pandemi nedeniyle tekrar ara verilebilir. O yüzden en iyi şekilde sağlığımıza dikkat ederek, pandemi sürecini atlatarak ligi bu şekilde bitirmeliyiz.
Maalesef bu süreçte taraftarsız oynayacağız bir süre. Bu gerçekten çok üzücü bir süreç. Burada oynadığım her maçta takım kötü olduğu zamanda taraftarın inanılmaz bir desteği vardı. Bu gerçekten bir takımı ileriye götürebilmek için çok önemli. Bu kötü zamanları atlatıp, umarım taraftarlarımızla birlikte maçlara çıkabileceğiz.
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