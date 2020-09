Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Jose Sosa'nın yaptığı açıklamalar...

"KARMAŞIK BİR DURUMDU"

Biraz karmaşık bir durumdan geldim. Günümüzde olan bu pandemiden dolayı sağlık konularında biraz sıkıntılıydım. Sonuçta şu an bunu atlattım ve şu an gerçekten çok mutluyum. Bir an önce shaya dönmek için çok istekliyim. Bütün enerjimle, pozitifliğimle takıma en iyisini vermek için çalışacağım.

"FENERBAHÇE ÇOK İSTEDİ"

Türkiye'ye birçok kez gelip gittim ve her seferinde de farklı şekilde oldu bunlar. Bakıldığında burada olmam gerçekten çok güzel şekilde oldu. Buraya gelmemde Fenerbahçeli yetkililer beni çok istedi. Ben bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem insanlar hep çok iyi davrandı, çok güzel dostluklar kurduk.

"HOCA VE TAKIM İYİ"

Aslında geç katıldım biraz. Bu yüzden de takımla ve grupla antrenmanlara çıkamadım. Ancak gördüğüm kadarıyla hoca ve takım gerçekten iyi ve sert çalışıyorlar. Bu süreçte benim için önemli olan geri döndüğümde vücudumu biraz daha tanıdım. Kendimi bir an önce takıma empoze edebilmek için bu süreci iyi geçirmeye çalıştım. Tabii ki öncelikle akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Bu sene lig daha uzun ve akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor.