Josh Holloway ve J. J. Abrams Lost dizisinden sonra yeniden bir araya geliyor

Sidney, Avustralya'dan Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan bir yolcu uçağının kaza yapması sonucu Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayelerini konu alan Lost dizisi 6 sezon boyunca büyük bir seyirci kitlesine sahip olmayı başarmıştı. Lost'un ses getiren final bölümünden sonra dizinin başarılı isimleri yeni bir proje için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Josh Holloway, LaToya Morgan ve J.J. Abrams, yeni bir dizi için anlaştı. 1970’li yıllarda güney batı kesiminde geçen Duster büyüyen bir suç örgütü için çalışan kaçış sürücüsünün hayatını araştırıyor. Kadrosunda birbirinden önemli oyunculara yer verecek olan projede Josh Holloway sürücü rolünü üstelenecek.

J.J. Abrahams ise dizinin birden fazla bölümün yönetici yapımcılığı ve yönetmenliğini üstelenecek. Bütün bunlara ek olarak senaryonun yapım aşamasında etkin bir şekilde rol oynayacak. Büyük bir merakla beklenen dizinin henüz yayın tarihi açıklanmadı.



