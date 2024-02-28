Jude Law'ın kızı çok cesur! Transparan elbisesi ve güzelliğiyle herkesi kendine baktırdı

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law gösteri dünyasında anne babası gibi adından söz ettirmeyi başarılıyor.

Modellik yapan Law iddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Jude Law'ın kızı bu defa transparan seçimiyle dikkat çekti.

Altın sarısı mini eteği ve altın sarısı transparan bluzu ile poz veren Iris Law bluzunun içine sütyen giymeyi tercih etmedi. Kombinini gold takılar ile tamamlayan Iris Law takipçilerinden tam not aldı.

Iris Law iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin pozlarına; 'O kadar iyi görünüyorsun ki', 'Çok iyi', 'Çok çekici duruyorsun' gibi yorumlar yapıldı.







