Jude Law'ın kızı Iris Law, Cannes'a tül elbisesiyle geldi! Göğüs detayı dikkat çekti

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law gösteri dünyasında anne babası gibi adından söz ettiriyor.

Modellik yapan Law iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Bir süre önce saçlarını 3'e vurdurarak imajıyla adından söz ettiren genç model Cannes Film Festivali'nde Monster'ın galası için yer aldı.

Geceye siyah tül içinde gelen Iris Law sütyensiz tarzıyla dikkat çekerken göğüs uçlarını da ustaca sakladı.

Model fiziğinin her santimini sergilerken, uyumlu bir şeffaf kalem eteğin içine sıkıştırılmış dantel kaplamalı şeffaf üst kısım seçti.

Model görünümünü uyumlu sivri burunlu topuklu ayakkabılar, deri eldivenler ve altın halkalı küpelerle de süsledi.



