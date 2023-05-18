MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jude Law'ın kızı Iris Law, Cannes'a tül elbisesiyle geldi! Göğüs detayı dikkat çekti

Jude Law'ın kızı Iris Law, Cannes'a tül elbisesiyle geldi! Göğüs detayı dikkat çekti

18.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law, Cannes Film Festivali'nde Monster'ın galası için kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel isim galaya tül elbisesiyle gelmiş ve sütyen giymemişti.

Jude Law'ın kızı Iris Law, Cannes'a tül elbisesiyle geldi! Göğüs detayı dikkat çekti

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law gösteri dünyasında anne babası gibi adından söz ettiriyor.

Modellik yapan Law iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Bir süre önce saçlarını 3'e vurdurarak imajıyla adından söz ettiren genç model Cannes Film Festivali'nde Monster'ın galası için yer aldı.

Geceye siyah tül içinde gelen Iris Law sütyensiz tarzıyla dikkat çekerken göğüs uçlarını da ustaca sakladı.

2023-05-17T174846Z_1123756323_MT1ABCPR853254075_RTRMADP_3_ABACA-PRESS

Dekoltesini görünce... "Böyle giyinmeyi çok ararsın" Dekoltesini görünce... "Böyle giyinmeyi çok ararsın"

Model fiziğinin her santimini sergilerken, uyumlu bir şeffaf kalem eteğin içine sıkıştırılmış dantel kaplamalı şeffaf üst kısım seçti.

2023-05-17T180158Z_369279258_MT1PANP2667020076_RTRMADP_3_CELEBRITES-76-ME-FESTIVAL-DE-CANNES-RED-CARPET-DU-FILM-MON

Model görünümünü uyumlu sivri burunlu topuklu ayakkabılar, deri eldivenler ve altın halkalı küpelerle de süsledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu
Annesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdiAnnesi kadar cesur! Tamamen transparan giyip dekolteli poz verdi
Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Iris Law Jude Law Oyuncu ele film festivali

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

22 yıldır kabusu yaşıyor! Hastaneye gidemiyor, adı var, derdi çok

22 yıldır kabusu yaşıyor! Hastaneye gidemiyor, adı var, derdi çok

İlginizi Çekebilir

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.