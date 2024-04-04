Jülide Kural Kadir İnanır'ın taburcu olmadığını söyledi! Övgü dolu sözler: 'O yatağın içinde...'

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart Pazar sabahı rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

'BİLİNCİ AÇIK, İLETİŞİM KURABİLİYOR'

74 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. Kalıcı hasar oluşmadığını gözlemlediklerini söyleyen Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Kadir Bey yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Bilinci açık, iletişim kurabiliyor ancak konuşması için erken. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi” ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural'dan açıklama gecikmedi.

'HASTANEDEN AYRILDIK ANCAK..'

Jülide Kural; 'Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' dedi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İnanır'ın durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kural, hayat arkadaşını övmelere doyamadı. Jülide Kural; 'Tüm bu zorlu süreçlere inat o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki' dedi.