Jurassic Park filminin yıldızı Sam Neill’dan üzücü haber! “Hastayım ve muhtemelen ölüyorum”

Steven Spielberg'ün yönetmen koltuğunda oturduğu "Jurassic Park" serisinde Grant karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sam Neill, 'Did I Ever Tell You This' (Size Bunu Hiç Anlatmış mıydım?) adlı kitabın için The Guardian gazetesiyle yaptığı röportajda kan kanserine yakalandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl teşhisin konulduğunu ve hastalığın üçüncü aşamada seyrettiğini söyleyen ünlü isim, 8 aylık iyileşme evresinde kitabını yazdığını anlattı. Röportajında Neill, “Doğrusunu isterseniz hastayım ve muhtemelen ölüyorum” ifadesini kullandı.

HABERLERE SİNİRLENDİ

Ünlü aktör sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm haber sitelerinde kanser olduğunun başlıklara taşınmasına sitem ederek, “Şu anda tüm haberlerde görünüyor. Bu biraz yorucu. Gördüğünüz gibi hayattayım ve iyiyim ve sekiz aydır iyileşme halindeyim. Bu gerçekten iyi hissettiriyor. Ve hayattayım, yeniden işe gidiyorum. İşe geri döndüğüm için çok mutluyum. Yedi gün içinde çekimlere başlıyoruz. Annette Bening ile 'Elmalar Asla Düşmez (Apples Never Fall)' adında bir şey yapıyorum ve gerçekten harika bir kadro” dedi.