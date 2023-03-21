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Jurassic Park filminin yıldızı Sam Neill’dan üzücü haber! “Hastayım ve muhtemelen ölüyorum”

21.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jurassic Park serisinde ‘Grant’ karakterine hayat veren oyuncu Sam Neill, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi aşamasında olduğunu söyleyerek hayranlarını üzdü. 'Did I Ever Tell You This' (Size Bunu Hiç Anlatmış mıydım?) adlı kitabını yayınlayan ünlü isim hastalığından ve hayatına dair daha önce hiç bahsetmediği yönleri anları anlattı.

Jurassic Park filminin yıldızı Sam Neill’dan üzücü haber! “Hastayım ve muhtemelen ölüyorum”

Steven Spielberg'ün yönetmen koltuğunda oturduğu "Jurassic Park" serisinde Grant karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sam Neill, 'Did I Ever Tell You This' (Size Bunu Hiç Anlatmış mıydım?) adlı kitabın için The Guardian gazetesiyle yaptığı röportajda kan kanserine yakalandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl teşhisin konulduğunu ve hastalığın üçüncü aşamada seyrettiğini söyleyen ünlü isim, 8 aylık iyileşme evresinde kitabını yazdığını anlattı. Röportajında Neill, “Doğrusunu isterseniz hastayım ve muhtemelen ölüyorum” ifadesini kullandı.

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Ünlü aktör sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm haber sitelerinde kanser olduğunun başlıklara taşınmasına sitem ederek, “Şu anda tüm haberlerde görünüyor. Bu biraz yorucu. Gördüğünüz gibi hayattayım ve iyiyim ve sekiz aydır iyileşme halindeyim. Bu gerçekten iyi hissettiriyor. Ve hayattayım, yeniden işe gidiyorum. İşe geri döndüğüm için çok mutluyum. Yedi gün içinde çekimlere başlıyoruz. Annette Bening ile 'Elmalar Asla Düşmez (Apples Never Fall)' adında bir şey yapıyorum ve gerçekten harika bir kadro” dedi.

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