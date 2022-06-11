Justin Bieber'a ne oldu, hastalığı ne? Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl?

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın gündeme gelmesinin ardından birçok kişi hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. dünyanın en çok tanınan ünlüler arasında yer alan genç şarkıcı, yüz felci geçirdiğini açıklayınca hayranlarını korkuttu. Paylaştığı video sonrasında yüzünün bir tarafını rahat kontrol edemediği gözlemlenen Bieber'ın hastalığı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

JUSTIN BIEBER'A NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Justin Bieber'ın paylaştığı video sonrasında birçok kişi ünlü sanatçının hastalığıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Yüzünün bir tarafında kontrol bozukluğu yaşanan ve tek gözünü kontrol edebilen ünlü şarkıcı ramsay hunt sendromuna yakalandı. Ramsay hunt sendromu geçiren Bieber, virüsün kulağındaki bir sinire saldırması sebebiyle yüz felçi geçirdiğini açıkladı.

JUSTIN BIEBER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Justin Bieber'ın yaşadığı talihsiz hastalık sonrasında sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilmeye başladı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserlerini erteleyen ve doktorun tavsiyesiyle dinlenmeye çekilen başarılı şarkıcı hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bieber, "Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim." sözlerinde bulundu.

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.

