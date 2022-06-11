MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Justin Bieber'a ne oldu, hastalığı ne? Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl?

Justin Bieber'a ne oldu, hastalığı ne? Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl?

11.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber, paylaştığı video sonrasında sosyal medyanın gündeminde yer alan isimlerden birisi haline geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı Bieber'ın videodaki surat hareketleri sonrasında birçok kişi, 'Justin Bieber'a ne oldu, hastalığı ne?' gibi soruları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Justin Bieber'a ne oldu, hastalığı ne? Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl?

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın gündeme gelmesinin ardından birçok kişi hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. dünyanın en çok tanınan ünlüler arasında yer alan genç şarkıcı, yüz felci geçirdiğini açıklayınca hayranlarını korkuttu. Paylaştığı video sonrasında yüzünün bir tarafını rahat kontrol edemediği gözlemlenen Bieber'ın hastalığı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Justin Bieber'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

JUSTIN BIEBER'A NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Justin Bieber'ın paylaştığı video sonrasında birçok kişi ünlü sanatçının hastalığıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Yüzünün bir tarafında kontrol bozukluğu yaşanan ve tek gözünü kontrol edebilen ünlü şarkıcı ramsay hunt sendromuna yakalandı. Ramsay hunt sendromu geçiren Bieber, virüsün kulağındaki bir sinire saldırması sebebiyle yüz felçi geçirdiğini açıkladı.

justin

JUSTIN BIEBER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Justin Bieber'ın yaşadığı talihsiz hastalık sonrasında sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilmeye başladı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserlerini erteleyen ve doktorun tavsiyesiyle dinlenmeye çekilen başarılı şarkıcı hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bieber, "Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim." sözlerinde bulundu.

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir. Kanser, immun yetmezlik sendromu gibi immun yetmezliği olan kişilerde virus daha derin dokulara penetre olabilir. Ender olarak miyelit, küçük damar vaskülopatisi, sinüs ven trombozu, serebellit, ensefalit, ventrikülit, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Varicella Zoster virusu için kan ve BOS'ta yapılan çalışmalar arasında en hızlı ve sensitif test polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). Biz serebral sinüs ven trombozu ile komplike olan Ramsey-Hunt sendromu olan bir olgu sunduk. Hastaya antikoagülasyon ve asiklovir tedavisi verildi. Erken tedavi ile fasial sinir felci ve sinus ven trombozu düzelebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güneşlenirken mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"Güneşlenirken mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"
Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"Kızının güzelliğine yorum yağdı! "Boy babadan güzellik anneden"
Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"
Anahtar Kelimeler:
Justin Bieber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

İlginizi Çekebilir

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.