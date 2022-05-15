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Justin Bieber bekar evine 53 milyon TL istiyor

15.05.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hailey Baldwin ile evlenen Justin Bieber bekarlık dönemlerinde kullandığı lüks apartman dairesini satmaya karar verdi. Ünlü şarkıcı evini yaklaşık 53 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Justin Bieber bekar evine 53 milyon TL istiyor

Justin Bieber, Kaliforniya, Beverly Hills’teki çatı katı apartmanını satılığa çıkardı. Hailey Baldwin ile evlenen Justin Bieber'ın eski çatı katı dairesinde iki yatak odası, üç banyo ve panoramik şehir manzaralı özel bir çatı terası bulunuyor.

Bieber’ın 2014 yılında yaşadığı ev, Berkshire Hathaway HomeServices tarafından satılıyor.

2013 yılında inşa edilen lüks apartman dairesinin birincil süitinde özelleştirilmiş bir gömme dolap, ayrı duş ve küvetin yanı sıra çift lavabo bulunuyor.

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Modern ev; gurme mutfağı, ankastre kahve makinesi, kahvaltı barı, çatı katında spa küveti, ateş çukuru, açık mutfak ve barın yanı sıra muhteşem panoramik şehir manzaralarına sahip.

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Rezidansın binasında da spor salonu ve konferans merkezi gibi olanaklar mevcut. Ayrıca konumu itibarıyla Beverly Hills restoranlarına ve butik alışveriş merkezlerine birkaç dakika uzaklıkta yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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