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Justin Bieber: Beni hasta ve rahatsız göstermeyin

06.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız şarkıcı Justin Bieber, medyaya kendisinin eski fotoğraflarını kullandıkları için tepki gösterdi. 27 yaşındaki şarkıcı medyaya eski fotoğraflarını kullanmayı bırakmaları için çağrıda bulunarak, "Özellikle iyi değilmişim gibi göstermek için beni hasta gösteren kötü fotoğraflarımı seçiyorlar" dedi.

Justin Bieber: Beni hasta ve rahatsız göstermeyin

Justin Bieber, geçtiğimiz kasım ayında Instagram'da yaptığı açıklamada, "Bazı fotoğraflarımın sürekli karşıma çıkmasının algoritması ne bilmiyorum ama bu çok sinir bozucu.
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Daha sağlıklı olmak için kendime zaman ayırdım ve bana bu yapılan bir sabotaj gibi hissediyorum. Bu fotoğraflar benim çok sağlıksız olduğum bir zamandan. Lyme hastalığı ile mücadele ediyordum. SPL5226559_001

Üstteki tüm fotoğraflar beni dağılmış gösteriyor, değil mi? Zor bir zamandan geçtiğim açık olarak ortada ama medya ısrarla bu fotoğrafları tercih ediyor" demişti.

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Şimdi ise ünlü müzisyen Instagram hikayesinde hala daha eski fotoğraflarının kullanılmasının onu üzdüğünü ifade eden başka bir gönderi paylaştı.

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Bieber, "Hala benim bu fotoğraflarımı kullanıyor olmanız beni şok ediyor. Söylüyorum size, özellikle iyi değilmişim gibi göstermek için kötü fotoğraflarımı seçiyorlar" dedi.

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Bieber, "Benim fotoğraflarımdan medyanın seçebileceği sayısız seçenek var ama hala beni hasta gösteren fotoğrafı seçiyorlar. Bu doğru değil" diye konuştu.

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Yıldız şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "O fotoğraftan beri bir sürü çekim yaptım ve evet, bu fotoğrafı koymalarına gerek yok ama koyuyorlar. Şu anki cildime bakın. Seçebilecekleri çok fazla fotoğraf var”

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Justin Bieber
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