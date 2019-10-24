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Justin Bieber Burak Doğansoysal’ın fotoğrafını paylaşınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, instagram hesabında bu sabah Burak Doğansoysal’ın Afrika’da çektiği çita fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Biber’ın Türk hayranları mutluluklarını ifade ederken Burak Doğansoysal’ın sosyal medya hesabı da Bieber’in hayranlarıyla doldu.

Justin Bieber Burak Doğansoysal’ın fotoğrafını paylaşınca...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bugün 120 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram’da, doğa fotoğrafçısı, gezgin ve kuş gözlemcisi Burak Doğansoysal’a ait bir fotoğraf paylaştı.

Yüzünün yarısında kan olan bir çita fotoğrafı paylaşıp Nature is Metal adlı bir hesapta gördüğünü yazıp, Doğansoysal’ı etiketleyen Bieberin paylaşımı bir buçuk milyondan fazla beğeni, 20 bin yorum aldı.

paylasim

Doğa fotoğrafçısı ise sabah paylaşımı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini şu sözlerle açıkladı:

“Çok şaşkınım. Sabah uyanıp telefonu elime aldığımda binlerce (abartmıyorum) mesajla karşılaştım. Başta Türkiye'dekiler olmak üzere “Belieber” arkadaşlarım #justinbieber’ın fotoğrafımı paylaştığı haberini iletmişler” diyen fotoğrafçı espiri yapmayı da ihmal etmedi. Burak Doğansoysal “Takipçi sayım da hızla artıyor. 100k olunca bir Justin Bieber şarkısı çalıp söylerim artık. Çünkü #belieber olmanın yaşı olmaz arkadaşlar” dedi.

justin

Justin Bieber’ın paylaşımından sonra Türkiye’deki pek çok kullanıcı da ‘As bayrakları’ diyerek çeşitli paylaşımlarda bulundu.

TEŞEKKÜRLER JUSTİN!

Fotoğrafı "Yabancı" adlı TV belgesel serisi çekimleri esnasında çektiğini anlatan Doğansoysal, Bibeber’e fotoğrafın hikayesini de şu şekilde anlattı, "5 yavrusu olan bir anne çita, yavruları henüz sütten kesilmediği için avlandıktan sonra bir an önce kendisi besleniyordu. Çitalar için sırtlanlar, aslanlar, leoparlar ve hatta büyük yırtıcı kuşlar tehdit oluşturabiliyor. Masai Mara’nın bu bölgesinde yaptığımız çita çekimleri esnasında bu anne yavrularını doyurabilmek için her gün ava çıktı, çoğu zaman da başarılı oldu. Teşekkürler Justin Bieber...’’
Burak Doğansoysal son olarak Karacabey Eskikaraağaç Leylek Köyünde çektiği Yaren Leylek Belgeseli ile gündeme gelmişti. Afrikayı uzman derecesinde bilen Doğansoysal’ın Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli doğal yaşam alanlarında belgesel ve fotoğraf çalışmaları hazırlamış ve çeşitli film festivallerinde ödüller almıştı.

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